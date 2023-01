Miley Cyrus cambia el vestido de la venganza por un esmoquin con mensaje oculto para su ex, Liam Hemsworth, en su último videoclip

Las novedades musicales de la última semana están dando mucho de qué hablar. Tras el lanzamiento de la canción de Shakira con Bizarrap, dedicada a Gerard Piqué, y su nueva novia Clara Chía, llegó Miley Cyrus con Flowers, un tema con el que rinde homenaje a su amor propio tras su ruptura con Liam Hemsworth.

A pesar de que cada artista ha enfocado su dolor a su manera, ambas han ido más allá de sus letras y han jugado con los estilismos que han lucido en sus videoclips lanzando un mensaje oculto a sus exparejas. En primer lugar, Shakira llevó una camisa abierta de color verde con estampado de cadenas que señalaba que ya está liberada de su relación con el exfutbolista. En segundo lugar, Miley Cyrus ha apostado por distintos estilismos que están dando mucho de qué hablar.

La canción Flowers refleja cómo fue su relación de casi una década con Liam Hemsworth, con quien se casó en 2018 para separarse un año después. Por supuesto, la letra de la misma tiene distintos mensajes hacia su expareja que hablan de que ella no le necesita a él para cuidarse y de que ella sola puede comprarse flores, cogerse de la mano y sacarse a bailar. En definitiva, la propia Cyrus puede amarse mejor de lo que hizo él. Este tema es una respuesta a la que era la canción favorita de Hemswort, When I was your man de Bruno Mars, y supone un auténtico himno al amor propio.

Miley Cyrus en su boda con Liam Hemsworth Instagram

Sin embargo, a nivel estilístico Miley Cyrus también ha dicho mucho en este videoclip y es que, efectivamente, hay veces que la ropa habla más que mil palabras (y si no que se lo digan a la estilista y columnista de Mujer.es, Anitta Ruiz).

La cantante aparece luciendo un traje de chaqueta masculino que, además de sentarle espectacular, muchos fans han asociado a que es un claro guiño al traje que el actor lució el día de su vida. En concreto, Miley lleva un dos piezas de Saint Laurent, que combina con unos zapatos de tacón negros y con el que baila de manera liberada y empoderada, enfatizando que sola está muy bien.

Además, resulta clave el detalle estilístico de Miley Cyrus a la hora de llevar este traje 'oversize', ya que lo luce sin nada debajo, lo que todavía empodera más su figura femenina.

Este estilismo se suma al listado de los muchos 'vestidos de la venganza' que han marcado la historia de la moda y que han lucido grandes mujeres para empoderarse frente a sus rupturas, como es el caso de Lady Di, Bella Hadid, Jennifer Aniston o Jennifer Lopez, entre tantas otras. Si bien es cierto que la mayoría de ellas han optado por vestidos negros sensuales, Miley Cyrus ha preferido lucir un traje masculino que también nos recuerda al que llevó Tamara Falcó cuando reapareció tras romper con Íñigo Onieva.

El significado del vestido dorado de Miley Cyrus

Otro look que ha llevado la cantante estadounidense en el videoclip de Flowers es un diseño 'vintage' dorado de Saint Laurent, que supone una auténtica joya de moda.

Miley Cyrus lo lleva en los primeros minutos del vídeo y aparece caminando muy segura de sí misma con este diseño que pertenece a la colección de otoño-invierno 1992 de la firma francesa, justo en el momento en el que canta "lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro", refiriéndose a su inicio de relación con Hemsworth.

Miley Cyrus estrena 'Flowers', otro tema lleno de indirectas hacia su ex.

¿Por qué Saint Laurent?

La firma francesa es quien ha cedido los dos estilismos a la estadounidense para el videoclip: el traje masculino 'oversize' y el vestido dorado. La elección de esta casa no ha sido casualidad por parte de Miley Cyrus, ya que la cantante siempre ha confiado en la 'maison' para sus looks y, de hecho, era la marca favorita de la pareja para vestir en sus apariciones públicas.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth, de Saint Laurent, en la alfombra roja de la Gala del MET 2019. Justin Lane / EFE

