El look de la reaparición de Tamara Falcó: una vez más, una lección de sencillez y elegancia

Como estaba previsto en su agenda, Tamara ha acudido este martes al acto de la inmobiliaria Kronos Homes, de la que es embajadora, celebrado en el Teatro Real, en Madrid. En la que puede que fuera una de las apariciones más complicadas de su carrera, la hija de Isabel Preysler habló antes los medios y contó sus sentimientos ante las cámaras. Todo ello lo hizo manteniendo, de forma impecable, su imagen, algo que siempre ha caracterizado a la marquesa.

El look que Tamara eligiera para este señalado día debía ser el adecuado, un look de venganza digno de la propia Lady Di. Y la marquesa no nos ha defraudado. Con un esmoquin negro y una camisa blanca, ha mostrado su lado más clásico y elegante, demostrándonos que es una combinación con la que siempre se acierta.

Tamara Falcó en el Teatro Real GTRES

Tamara ha combinado este traje, negro y ligeramente 'oversize' de la marca francesa Sandro, con unos tacones en punta y un bolso, ambos en tonos metalizados. La camisa, de la misma marca, sobresalía entre las solapas de la chaqueta y destacaba por un cuello con volantes muy clásico y 'chic'. La marquesa de Griñón ha completado el look con unos pendientes dorados largos, que aportaban un extra de luz al rostro.

El 'beauty look' de Tamara Falcó

El 'beauty look' Tamara Falcó Jesus Briones (GTRES)

En cuanto a su look 'beauty', Tamara decidió lucir un maquillaje marcado, con mejillas rojas y brillantes y un 'eyeliner' negro: una combinación perfecta para un evento de noche y que daba mucha vitalidad a su rostro. Los labios en un tono rosado daban el toque final a un 'beauty look' perfecto para los días en los que necesitamos un 'plus' de alegría.

La hija de Isabel Preysler ha querido ser fiel a sí misma en esta noche tan difícil. Por ello, ha decidido llevar su peinado más característico con el que, aunque la hayamos visto miles de veces, siempre nos conquista. Se trata de una coleta baja recogida con una pulida raya en medio: un peinado sencillo y sobrio pero sofisticado acorde con su look y su personalidad.

Adiós a Íñigo Onieva

Pese a que el evento no tenía nada que ver con su vida sentimental, la prensa no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Tamara qué piensa hacer exactamente con su relación después de que Íñigo hubiera admitido la infidelidad, tras un fin de semana de silencio sepulcral en sus redes sociales (salvo eliminar de Instagram la foto de compromiso y bloquear a su entonces prometido).

Ante las preguntas de los reporteros, Tamara Falcó se ha mostrado tajante: "Veo imposible volver con Íñigo [...]. El viernes por la noche él empezó a decir 'bueno, puede que sea verdad', y ahí dije 'que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad aquí se acaba todo'".

Con esto, la marquesa de Griñón no solo ha confirmado que ya no hay boda, sino que ha cortado cualquier relación con la que habría sido su marido. Tanto las redes sociales como la propia Tamara piensan que la culpable de sacar todo a la luz ha sido la propia Isabel Preysler, como si fuera la mismísima Kris Jenner. "Creo que mi madre filtró los vídeos", respondía ayer con sorna la aristócrata.

