"Cuando vi que Shakira me copió mi blusa me 'piqué'": la camisa del videoclip con Bizarrap que ya había llevado antes una política

"A ti te quedé grande, por eso estás con otra igualita que tú". La nueva canción de Shakira con Bizarrap, Music Sessions 53, ya resuena en todo el planeta. Nos guste más o nos guste menos, es innegable que se trata de un ritmo pegadizo que, como era de esperar, ya es el más escuchado a nivel mundial (a solo cuatro días de su estreno).

Las 'indirectas' de Shakira en este 'hit' son claras hacia su expareja, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía. Y, por supuesto, esta historia es la principal razón por la que nos tiene 'enganchados' a todos, y por la que también hemos encontrado todo tipo de reacciones hacia la canción. Personajes públicos de todos los países, 'influencers' o marcas se han pronunciado al respecto y no han querido perder la oportunidad de sumarse a esta tendencia que tanto está triunfando a nivel mediático y en redes sociales (y que parece que todavía dará de qué hablar).

Uno de los detalles que más llamó la atención del videoclip de la canción de Shakira con Bizarrap era el look que la cantante escogió para el mismo. Pues como bien sabemos, la vestimenta transmite muchísimo y es considerada toda una carta de presentación y, la de la colombiana era una declaración de intenciones de lo más directa.

La de Barranquilla lució un look de dos piezas, formado por un top tipo 'brallette' de lo más sensual fucsia y un pantalón a juego, que combinó con una blusa abierta de color verde con estampado de cadenas, que simbolizaba la 'liberación' de la cantante tras terminar su relación con Piqué.

Esta camisa, por tanto, fue uno de los detalles estilísticos que más destaca del 'outfit' de la cantante, llegando a obtener su propio clon en AliExpress, tal y como confirmaron en Twitter desde la propia cadena china. Sin embargo, ha sido la reacción de una política chilena la que se ha viralizado en redes, ya que confirma que Shakira le copió la blusa.

"Cuando vi que Shakira me copió mi blusa me 'Piqué'", empieza el post de Evelyn Matthei, política chilena y actual alcaldesa de la comunica de Providencia (Chile), con el que ha querido hacer un juego de palabras con el apellido del exfutbolista. En el mismo ha compartido una imagen 'collage' en la que aparece, a un lado la política llevando este diseño anteriormente, y al otro Shakira con esta misma camisa. Y no, no se trata de una pieza similar, sino que es idéntica.

"Pero hoy, clara-mente creo que es un orgullo coincidir en gustos de ropa con una gran artista", continúa declarando la chilena en la publicación. Además, en la misma detalla dentro de un paréntesis que se trata de una broma y de un asunto que se toma con mucho humor.

Una blusa diseñada por la propia política

Esta 'coincidencia' o 'copia' estilística va mucho más allá, ya que no se trata de una blusa que la política haya comprado de una marca o de una tienda conocida, sino que es un diseño que ella misma ha confeccionado. En uno de los 'posts' que tiene fijados en su 'feed' explica que es una pieza que realizó la pasada primavera: "Espero me quede bien y pueda ocuparla próximamente, por lo menos la primera parte me gusta mucho y he podido distraerme y descansar con la costura", detalla.

En la publicación, la chilena compartió un carrusel de imágenes de todo el proceso de elaboración de la prenda. Por supuesto, a raíz de que Shakira la llevara en su videoclip, el post se ha llenado de comentarios de seguidores de la política: "No sólo tiene el don de la palabra.. También el don lo expresa en sus manos" o "la blusa de Shakira", son algunos de ellos.

