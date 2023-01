Soraya, 'la princesa de ojos tristes' que fue repudiada de Irán (por suerte para ella en aquel momento)

Vestidos de novia de 30 kilos de peso, casas de 800 metros cuadrados, indemnizaciones de 10 millones de euros y un corazón permanentemente roto. Estas son las cifras de la historia de la princesa que hizo de Marbella 'the place to be'.

Una historia en la que un flechazo nace de una fotografía, en la que la proposición de matrimonio que dio el pistoletazo de salida a la tragedia es casi inmediata y en la que se incide incesantemente en la arrebatadora belleza de una mirada cristalina tiene todos los ingredientes para ser un jugoso telefilm, pero a estas alturas bien sabemos que la realidad supera a la ficción la mayoría de las veces.

Esta es la historia de Soraya Esfandiary-Bakhtiari, conocida como "la princesa de los ojos tristes", un mote que no hace más que alimentar la historia de la mujer que enamoró al Sha de Persia (el último) en el momento en el que vio una fotografía de ella en 1951. Veinticuatro horas después, Mohammad Reza Pahlavi y Soraya se comprometieron. Ella pasaría a ser su segunda esposa.

14 de diciembre de 1951, Soraya posaba así en Paris. Una de las pocas fotos de la época de su matrimonio con el Sha en las que aparece riendo. ARCHIVE/Getty

Sus imponentes joyas hicieron de ella la reina de los titulares, e incluso se rumorea que antes de la boda, cuando enfermó de fiebres tifoideas, el Sha le llevaba diariamente una joya nueva con la que paliar la soledad en la que se encontró sumida al tener que permanecer en cama.

Se casó en 1951 enfundada en un vestido de Dior bordado con diamantes que pesaba 30 kilos y tenía 20.000 plumas blancas de marabú. Apenas logró no perder el conocimiento, pues acababa de curarse y se encontraba realmente débil, pero logró aguantar la celebración, en la que no faltaron exclusivos y carísimos regalos. El motivo de la premura de la boda era que el Sha estaba obsesionado con encontrar una mujer con la que tener un hijo para evitar así que su hermano pequeño, Ali Reza, se hiciera con el trono…

Informes médicos manipulados

Y es aquí donde esta historia de amor de película, repleta de lujos y excesos, encontró su punto de caída libre. La madre del Sha y sus hermanas no pararon de conspirar contra la princesa, a la que un médico ya le advirtió cuatro años después de la boda que tendría grandes complicaciones para quedarse embarazada. Teniendo en cuenta que la primera esposa del Sha fue repudiada y abandonada por no haberle podido dar un heredero, cuando tras siete años de matrimonio Soraya no fue madre, su familia política encontró una excusa perfecta para que el Sha se separara de ella. Lo realmente sorprendente es que tal y como ella desveló en sus memorias, en realidad los informes médicos habían sido manipulados para que pareciera que era infértil. No lo era. "No le pude dar un hijo, pero le di mi corazón", escribió en ‘El palacio de las soledades’.

Antes de poner fin a su matrimonio, Mohamed Reza Pahleví le rogó que le permitiera casarse con otra mujer para poder tener así un hijo, pero Soraya no estuvo dispuesta. Fue entonces cuando abandonó Irán y se asentó en Suiza, disfrutando del título de Alteza Imperial, que le fue concedido por su ex marido, y de una indemnización de 10 millones de euros. Se convirtió en toda una socialité que iba de fiesta en fiesta, de cóctel en cóctel y que terminó por ser la responsable de que Marbella fuera conocida por el mundo.

La reina de Marbella

Cuando el desamor y la tragedia volvieron a llamar a su puerta tras fallecer en un accidente de avión su prometido, el director Franco Indovina, el príncipe Alfonso de Hohenlohe la invitó a ir a Marbella. Unas fotos de Soraya acompañadas del titular "Soraya, la mujer de los ojos verdes más bonitos del mundo se refugia en el último paraíso de Europa" fueron las que catapultaron la fama de Marbella, que se hizo conocida en todo el planeta.

Se refugió en los bares, en la bebida y en su majestuoso palacete de 800 metros, Casa Maryam. Años después, Soraya fue encontrada muerta a los 69 años en su casa de París por la mujer de la limpieza. Y así es cómo los ojos más tristes y bellos se cerraron para siempre.

