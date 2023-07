Los looks de 'And Just Like That' que triunfan en redes sociales

Carrie Bradshaw y su grupo de amigas tienen el don de dejarnos siempre con ganas de más. Después del fin de la serie Sexo en Nueva York, y tras una década de la última película, regresaban a la pantalla Miranda, Charlotte, junto a nuestra columnista favorita, para deleitar a un público que ansiaba ver los nuevos retos a los que se enfrentarían estas amigas y también la evolución del estilo de todas las protagonistas. En España podemos ver la nueva serie cada jueves en HBO Max.

El año pasado, la ansiada espera acabó con el estreno de And Just Like That y sus looks estuvieron a la altura de unos fans acostumbrados a estilismos muy top. Los looks de Sexo en Nueva York y And Just Like That son una parte fundamental de la trama, tanto es así que los estilismos invaden las redes antes incluso de que los capítulos vean la luz.

1. El look de Charlotte York para pasear a tu perro con estilo

Si tienes un peludo de cuatro patas, es probable que tu estilismo diste mucho del de Charlotte a la hora de pasearle. Ella apuesta por una falda midi de bajo asimétrico con estampado azul de lunares blancos, que combina con la blusa y contrasta con el amarillo de su cinturón y zapatos. Un modelito ideal.

2. Los looks de Miranda y Charlotte para un café con amigas

Miranda y Charlotte son muy diferentes en cuanto a personalidad y estilo, pero esto no impide que a la hora de quedar hagan 'match' a la perfección. Un vestido maxi con estampado de barcos combinado con camiseta blanca y sandalias de tacón es la elección de Charlotte, y una apuesta más formal de traje de cuadros en tonos crema y coral con sandalia de esparto por parte de Miranda.

3. El estilismo de Charlotte a lo mujer de negocios

Cuando Charlotte se pone en el papel de una mujer de negocios con éxito, abandona los tonos claros a los que nos tiene acostumbradas, para vestirse con conjuntos poderosos de falda entallada y top estampado con topos, todo en negro y blanco.

4. La versión 'boho-chic' de Carrie Bradshaw

Es la protagonista por excelencia del universo Sexo en Nueva York, no solo por las enrevesadas historias de amor que la rodean, también por los arriesgados estilismos, como en esta ocasión, en la que combina una camisa masculina con un vestido hippie, sandalias de tacón y bolso de marca.

5. Looks arriesgados y mezcla de estampados 'casi' imposibles

Como digna protagonista, nada se le resiste, ni siquiera las combinaciones de estampados más imposibles: vestido de rayas multicolor en pantone cálido, abrigo de cuadros de tartán en tonos fríos y zapatos turquesa.

6. Rosa y rojo, sí, lo lleva Carrie en un paseo romántico

Aidan (el ex de Carrie favorito de muchas fans) vuelve a escena y lo hace para que nuestra protagonista pueda pasear sonriente y con un look controvertido a base de capas. Un vestido camisero entre el morado y el gris, un chubasquero amplio y desabrochado de cuadros escoceses en rojo y una capa rosa casi neón adornada con volantes, una mezcla con la que tal vez solo ella se pueda atrever.

7. Carrie y la falda de tul más icónica de 'And Just Like That'

El maximalismo es la personalidad de Carrie en And Just Like That y muestra de ello es este estilismo que hizo explotar las redes sociales durante la primera temporada. Una falda de tul a tope de volumen, combinada de una forma tan casual como un jersey de rayas multicolor y melena ondulada al natural.

8. Cómo lucir estilosa también en casa, por Carrie

Si algo aprendimos durante ese confinamiento de hace años fue la importancia de sentirnos igual de guapas fuera y dentro de casa. Carrie cuenta con las prendas cómodas que le permiten llevar a cabo esta misión: un camisón por la rodilla en satén y encaje y un maxi cárdigan abotonado por encima. Un estilo 'effortless', pero sensual.

9. El pijama de Carrie que no es para dormir

Al igual que hemos asumido la costumbre de llevar prendas de calle en casa para vernos monas, los pijamas ya no solo son para dormir. Las que más saben de moda combinan estas piezas de satén y corte lencero con tacones de firma para construir looks sofisticados, para muestra de ello la protagonista de And Just Like That y su conjunto frambuesa empolvado.

10. El guiño 'Barbiecore' de Carrie

La fiebre por la estética de la muñeca más icónica de todos los tiempos nos inunda a todas, en la ficción también. De ahí que sea imposible no destacar el vestido evasé y envolvente de Carrie, en un maravilloso rosa remolacha con bolso a tono, en clave 'Barbiecore'.

11. Carrie y su bolso hiperrealista (y surrealista) como complemento

Tras la falda de tul de Carrie, que hasta la realeza española ha imitado, el bolso hiperrealista con forma de paloma que lleva Sarah Jessica Praker en la serie, rompió las redes sociales con un mono 'working' como telón de fondo.

12. El vestido atelier de Carrie

Carrie Bradshaw con su vestido de Atelier Versace en 'And Just Like That...'. HBO MAX

Carrie Bradshaw y su devoción por la moda es tal que se atreve con un vestido de alta costura firmado por Atelier Versace. Un diseño que el equipo de estilismo ha rescatado de los últimos episodios de la serie original para darle una segunda vida.

13. Carrie y su combinación 'dandy' controvertida

La actriz protagonista, Sarah Jessica Parker, que da vida a Carrie Bradshaw, durante un descanso del rodaje que tuvo lugar la semana pasada en Manhattan. 20MINUTOS.ES

Tal vez ciertas combinaciones no son para todos los gustos, pero lo cierto es que la combinación dandy de Carrie con este look dos piezas en beige y camisa rosa de rayas será muy copiado y deseado por todas las que buscan inspiración a la hora de ir a la oficina.

14. El estilo de las tres protagonistas

La moda es el escenario y atrezo principal de las aventuras de Carrie, Miranda y Charlotte. La evolución de los personajes va de la mano de su estilo, capaz de reflejar la personalidad de cada una y el momento vital de las mismas.

Carrie, en el centro de la imagen, es la 'fashion victim' por excelencia y como tal no le teme al exceso. Arriesga en cuanto a mezclar complementos, texturas y tendencias de todo tipo con resultados impactantes.

Charlotte, a la derecha de la imagen, es clásica y más recatada. Apuesta por prendas que favorecen a su silueta e impregna los estilismos de color de forma risueña y equilibrada con otras prendas neutras.

Y Miranda, a la izquierda de la imagen, es la más ecléctica y su estilo trata de conciliar su carácter serio y reposado con la vitalidad de una segunda juventud por lo que los estampados y los colores no faltan en su armario.

