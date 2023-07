Poco a poco, acudir al psicólogo se ha convertido en un hecho normal en España. Roto el tabú de acudir al médico de la cabeza, hay tres motivos que nos suelen llevar a la consulta de un psicólogo: superar una crisis, ser feliz y sentirse bien.

Acudir a terapia psicológica es cada vez más frecuente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha señalado en un reciente informe sobre salud mental. Se observó un incremento de estos problemas tras el primer año de pandemia. La depresión aumentó al menos un 27% y los casos de ansiedad más de un 25%.

Vamos al psicólogo en busca de ayuda para superar situaciones difíciles y para recuperar emociones, así como recursos o herramientas psicológicas bien definidas, como gestionar o controlar las emociones para ser más positivo. Preocupados por la salud mental, la mayoría acude a consulta con un objetivo bien definido y lo consigue, y en un tiempo razonablemente breve.

Terapias que no dan resultado

Pero, ¿qué hacer cuando acudir a terapia psicológica no funciona? Ocurre. Y ocurre, por ejemplo, porque el psicólogo puede no acertar en la evaluación del paciente. Es un factor decisivo para que la terapia funcione y sea efectiva.

"Cuando una terapia no va bien, puede ser por un problema de formación o falta de actualización del psicólogo, por una terapia mal esc ogida, por la falta de conexión entre el paciente y el psicólogo… Esto último es lo que denominamos alianza terapéutica", indica Pablo Vallejo, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Porque, reconoce el experto, la conexión terapéutica entre un paciente y su psicólogo "parece ser más importante de lo que se pensaba". Según Vallejo, "puede que un simple prejuicio o el sexo del terapeuta —aunque esto sea más relevante en la sexología clínica— sea una barrera infranqueable en algún momento. Es uno de los motivos por los que la terapia puede no funcionar, pero no es el único", afirma el experto.

No todas las terapias psicológicas tienen el mismo nivel de evidencia empírica ni todas las problemáticas se abordan con la misma eficacia desde las distintas terapias. "La terapia sistémica, por ejemplo, es la que mejores resultados muestra en el tratamiento de la anorexia, pero no hay ningún indicio de éxito para tratar la disfunción eréctil. Algo similar pasaría con los tratamientos cognitivo-conductuales, que son muy efectivos para algunas fobias, pero no tienen ninguna eficacia para la fobia a la sangre o las inyecciones", explica el profesor de la UOC.

Qué hacer cuando la terapia no funciona

"Existe un dicho popular que dice que, cuando un médico lo hace mal, es culpa de ese médico en particular, que no sabe nada; no obstante, cuando es un psicólogo quien se equivoca, es la psicología en general la que no sirve", comenta Vallejo. Sin embargo, la visibilización de los problemas mentales ha ayudado a desterrar este mito.

Hay múltiples motivos por los que la terapia puede salir mal. Ningún profesional tiene éxito al cien por cien"

Si la terapia psicológica es cada vez más común, ¿cómo actuar si el tratamiento no nos parece el adecuado? "Hay múltiples motivos por los que la terapia puede salir mal", explica el profesor. "Ningún profesional tiene éxito al cien por cien. Quizá lo mejor que puede hacer el paciente es identificar qué factores de la terapia no le han gustado y buscar un nuevo profesional que ponga más énfasis en esos aspectos", concluye el experto.

Llega la IA para ayudar

El terapeuta debe elegir entre todas estas herramientas. "Hay terapias mejores y peores para distintos procesos", comenta el profesor Vallejo. "Empezamos a personalizar el tratamiento en función de las características biopsicosociales de nuestros pacientes", añade.

En este contexto, el experto señala que "muchos de estos avances nos llegarán gracias a la inteligencia ar tificial", como nueva herramienta que se incorporará a las terapias. Un ejemplo reciente es el ensayo pionero que la UOC y la UB están llevando a cabo, con la aplicación de realidad virtual en las terapias de un conjunto de jóvenes con depresión.

