El Diazepam y los otros ocho medicamentos que más adicción pueden crear

Los medicamentos están diseñados para hacernos la vida más sencilla, paliando esos síntomas que empeoran nuestra calidad de vida. En España, analgésicos y tranquilizantes se encuentran entre los más vendidos (según un estudio publicado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles) y, si bien en la mayoría de los casos es necesario contar con receta médica para adquirirlos, esto no quiere decir que estén exentos de riesgos y peligros.

Uno de ellos es el alto potencial de adicción que presentan determinados medicamentos, por lo que su consumo responsable es más que necesario. Si se toman las dosis correctas tal y como han sido pautadas, esto no tiene por qué ser un problema, pero no siempre sucede así. El abuso de este tipo de medicamentos puede llevar a la tolerancia, por lo que será necesario aumentar la dosis consumida para obtener la misma sensación de bienestar.

¿Qué medicamentos producen adicción?

Una adicción implica una dependencia del medicamento, no se es capaz de controlar su consumo y se necesita para funcionar en el día a día. Al dejar de tomar estos medicamentos pueden experimentarse determinados síntomas de abstinencia, como el ansia de volver a consumirlo, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones, incapacidad para concentrarse, dolores de cabeza o de cuerpo…

Este tipo de adicciones no siempre son sencillas de detectar, porque el consumo de sustancias no está asociado con el ocio, se hace bajo la excusa de la prescripción médica, por lo que no se cuestiona. Detectarlo en las fases tempranas puede ayudar a evitarlo, siendo la mejor solución ponerse cuanto antes en manos de profesionales y especialistas.

En general, suele abusarse del consumo de medicamentos diseñados para calmar el dolor, los trastornos de déficit de atención o la ansiedad, los opioides, los depresores del sistema nervioso central (SNC) y los estimulantes.

Diazepam y otros medicamentos que tener presente

Se podrían dividir en tres grandes categorías:

Opioides. Estos están diseñados para calmar el dolor, reducen la intensidad de la señal que llega al cerebro, lo que causa bienestar. Entre los más destacados encontramos la morfina, que se dispensa de forma intramuscular, el fentanilo, que se aplica con parches, el tramadol, que se dispensa en pastillas, o la codeína, que es un derivado opiáceo que es útil para la tos seca y que se puede adquirir en jarabe y pastillas.

Estos están diseñados para calmar el dolor, reducen la intensidad de la señal que llega al cerebro, lo que causa bienestar. Entre los más destacados encontramos la que se dispensa de forma intramuscular, el que se aplica con parches, el que se dispensa en pastillas, o la que es un derivado opiáceo que es útil para la tos seca y que se puede adquirir en jarabe y pastillas. Benzodiacepinas. Son tranquilizantes que resultan útiles para tratar trastornos del sueño y la ansiedad. Es en esta categoría donde encontramos al diazepam y lorazepam , con propiedades sedantes y que son relajantes musculares, y el alprazolam , que tiene propiedades antidepresivas.​

Son tranquilizantes que resultan útiles para tratar trastornos del sueño y la ansiedad. Es en esta categoría donde encontramos al , con propiedades sedantes y que son relajantes musculares, y el , que tiene propiedades antidepresivas.​ ​Estimulantes. Estos aumentan los efectos de la norepinefrina y la dopamina. Aquí encontramos el metilfenidato, habitual para tratar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pero también la oximetazolina, un descongestionante nasal que se adquiere en formato inhalador y que no conviene utilizar más de tres días porque crea dependencia.

Un abuso de opioides suele provocar tener que aumentar la dosis para obtener los mismos resultados, pero también estreñimiento, náuseas e hiperalgesia, que es un aumento de la sensibilidad al dolor. Un abuso de las benzodiazepinas puede traer consigo problemas de concentración, mareos y confusión. En el caso de los estimulantes, el paciente puede experimentar agitación, paranoia y disminución del apetito.

Estos síntomas pueden ayudar a reconocer un abuso de estas sustancias y ayudar a quien se encuentra en esa situación a buscar ayuda. En caso de necesitar tomar cualquiera de estos medicamentos, es necesario ceñirse a lo especificado por el médico que los ha recetado. Un consumo irresponsable podría traer consecuencias como la adicción, pero también suponer otros riesgos para la salud en general.

Referencias

