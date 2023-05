Consultorio de Psicología: "Nunca he tenido amigos, la gente se ríe de mí, no tengo pareja, jamás me han dado un beso o un abrazo"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Deprimida

PREGUNTA Me siento deprimida y no se por qué. Mis hijas están sanas, yo vivo sola, cómoda, no estoy mal económicamente, tengo esperanza en irme del país pero nada me ilusiona.

Tengo pensamientos negativos, no tengo ánimo para hacer nada, yo misma me digo que tengo que levantar el ánimo pero me afectan los problemas que antes no me afectaban.

He pedido ayuda profesional pero no me ayudó en nada y decidí no tomar más medicamentos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que nos cuenta, todo parece indicar que está pasando una etapa difícil a nivel emocional.

La mente es muy potente y, con frecuencia, actúa de la forma que usted nos describe. Cuando las circunstancias son muy difíciles, cuando hay que luchar mucho, cuando todo parece estar en contra, intentamos dar lo mejor que llevamos dentro; pero cuando las cosas parecen estar mejor, el esfuerzo que realizamos durante años nos empieza a pasar factura y usted, ahora que sus condiciones y las de su familia han mejorado, curiosamente, se siente peor.

La raíz de gran parte de su malestar son esos pensamientos negativos que tiene, esos pensamientos que, como muy bien expresa, le producen perturbación y desencadenan emociones poco saludables: tristeza, apatía, desesperanza…

Comenta que tomó medicación y no le ayudó especialmente; la realidad es que ahora mismo lo que probablemente le sería de ayuda sería una terapia psicológica. En el libro “La inutilidad del sufrimiento” detallo cómo afrontar situaciones y estados emocionales como los que usted tiene en la actualidad.

Muchos ánimos y ya verá como una persona luchadora como usted, siguiendo las técnicas adecuadas: Parada de Pensamientos, Restructuración Cognitiva, Autoinstrucciones… consigue sobreponerse.

Posible infidelidad

PREGUNTA Mi esposo cambia constantemente su atención hacia mí. Cuando pongo límites es muy atento. No puedo asegurar una infidelidad pero sí que tuvo interés en otra mujer. A veces siento que hay una falta de interés y busca la aprobación de alguien.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que nos detalla, su esposo parece que es una persona bastante inmadura, que sólo reacciona ante límites claros y que busca constantemente la aprobación y el reconocimiento.

Una persona así hace que la convivencia resulte muy agotadora; pues él constantemente anhela situaciones nuevas y huirá de la rutina y las obligaciones del día a día.

En el libro 'Amar sin sufrir' intento describir cómo actuar con parejas como su marido, cómo reinventar la relación cada día, cómo alcanzar acuerdos razonables, como reforzar conductas maduras y extinguir las que son infantiles…

En cualquier caso, tengo usted muy claro que una relación sana exige respeto por ambas partes y no saltarse determinadas líneas rojas. Ponga usted encima de la mesa cuáles son sus líneas rojas y actúe en consecuencia.

Nunca he sido feliz

PREGUNTA Desde que soy pequeño nunca he tenido amigos (tengo 18 años), la gente se ríe de mí, no tengo pareja, todo me va mal y nunca he sentido felicidad, nunca he salido con amigos, jamás me han dado un beso o un abrazo y ahora que soy mayor no sé qué hacer con mi vida. Me gustaría que me ayudara.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que detallas, necesitas urgentemente terapia psicológica. En casos como el tuyo, los psicólogos/as lo que hacemos es entrenarte: entrenarte para que te conozcas mejor, entrenarte también para que aprendas a relacionarte adecuadamente, para que seas una persona interesante y estimulante para los demás, para que te sientas más seguro, más alegre, con mejor autoestima…

Después de 18 años de experiencias poco alentadoras, y de esa soledad tan dolorosa, mereces empezar cuanto antes a sacar lo mejor que tienes dentro y disfrutar de tus nuevas amistades.

En el libro 'Emociones que hieren' verás cómo trabajamos las relaciones sociales, cómo conseguimos desde la psicología que no te afecten las críticas, cómo puedes lograr mejorar tu seguridad y tu confianza en ti, cómo instaurar hábitos sanos para ti y tus relaciones con los demás… Lo dicho, en estos momentos, esa ayuda psicológica resulta crucial para ti y para tu vida.