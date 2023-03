Consultorio de Psicología: "Con la primavera mi depresión se acentúa, es una estación que odio, no sé cómo salir de esta situación"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Agresividad

PREGUNTA Llevo más de 4 años con mi esposo. En mi niñez y adolescencia sufrí mucho abuso psicológico y físico por parte de mis padres y hasta por parte de mi hermano; a raíz de eso a veces se me mezclan tantos sentimientos cada vez que discuto con mi pareja que me da ansiedad y empiezo a golpearme.

Cuando mi esposo me veía le dolía mucho y me decía llorando que si seguía así se iba a ir, que no quería que me lastimara más, pero en el último año han cambiado las cosas, ahora su impotencia es agresividad en el sentido de que cuando me golpeo me ahorca o me aprieta fuerte y me dice con rabia y lágrimas en los ojos "date más duro" o cosas así.

Y después se aleja y me dice "yo no soy así" (sé que él no es así). Tenemos un bebé de casi dos añitos y tratamos de que nos nos vea con esas actitudes. Andrea

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que usted comenta es muy, muy grave. Por favor, no se engañe usted, eso no es amor y la situación que viven ustedes debe terminar inmediatamente. No se dónde vive usted, pero acuda inmediatamente a los Servicios Sociales de su Comunidad o ciudad y ponga su caso en sus manos.

También hay muchas Asociaciones de Mujeres Maltratadas y Delegaciones contra la Violencia de Género. Tenga muy claro que lo que usted está viviendo una situación muy peligrosa, en la que necesita ayuda profesional. ¡Su hijo merece tener un fututo de esperanza!

No me acepta mi sobrino

PREGUNTA Escribo porque me siento fatal, mi familia no me acepta como soy, incluido mi sobrino, de 6 años. Soy muy cariñosa con él, pero cuando voy a casa de mi hermana y está allí ni siquiera saluda y me duele, pero me molesta aún más la reacción de los mayores, que le ríen todas las gracias, sobre todo cuando el niño se burla de mí (estoy gordita, pero no mucho) y no le dicen nada.

Yo tampoco, por quitarlo importancia, pero una no es de piedra. Soy más bien tímida, me cuesta enfrentarme y eso mi hermana lo crítica diciendo que ella se entiende mejor con la gente que se enfrenta, que los sumisos y los complacientes no la caen bien, y me doy por aludida. Patricia

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que relata, es usted una persona muy dependiente de la opinión y valoración de los demás; eso implica mucha inseguridad y fragilidad emocional. El problema no es su sobrino o los comentarios de sus familiares u otras personas, la dificultad es su falta de confianza en usted misma.

Es urgente que trabaje su autoestima y su asertividad (su capacidad para expresar sus sentimientos y opiniones con convicción, sin agresividad, pero defendiendo sus criterios con claridad) Le vendría muy bien un entrenamiento en Comunicación y Asertividad. Los ayuntamientos y servicios sociales organizan con frecuencia este tipo de talleres.

De todas formas, en libros como 'Emociones que hieren' y 'Lo mejor de tu vida eres tú', detallo cómo trabajar nuestra confianza y autoestima y cómo mejorar nuestra comunicación y relación con los demás. No se resigne a seguir sufriendo inútilmente.

Sola en la vida

PREGUNTA Tengo 37 años y llevo 20 no sé si con depresión o con tendencia a la depresión. La tristeza me ahoga. En casa me siento mal. Cuido de mis padres y estoy sola en la vida. Mi padre aún se vale, pero mi madre muy poco.

Prácticamente no tengo vida propia, por miedo a que les pase algo y yo no esté. Y siempre que se acerca la primavera la depresión se acentúa, es una estación que odio, a todo el mundo le alegra pero a mí, al revés, me entristece. No sé cómo salir de esta situación. Gracias por su ayuda. Irene.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está viviendo usted una situación difícil, muy estresante y agotadora. Cuando dice que no tiene vida propia, esa realidad es asfixiante y, desde el punto de vista psicológico, muy insana.

Usted teme que a sus padres le pase algo y es lógica su preocupación, pero también es importante pensar cómo está usted, cómo se va desgastando y agotando cada día. En el libro del psicólogo Vicente Prieto: “La soledad del cuidador”, detalla cómo actuar en situaciones como la que usted está viviendo.

Cuando llega la primavera (y normalmente antes de que llegue), hay una serie de personas muy sensibles y frágiles emocionalmente que acusan el cambio de estación y se agravan sus procesos de tristeza y soledad. Pero cuando eso ocurre, lo que nos indica es que usted necesita urgentemente ayuda profesional; probablemente a nivel de medicación y, desde luego, también tratamiento psicológico.

Intente comentar su caso con su médico de atención primaria, para que le remita a los Servicios de Salud Mental. De todas formas, si tuviera dificultad para acceder a estos servicios, recuerde que hay fundaciones que le facilitan esa ayuda psicológica, como Psicólogos sin Fronteras o nuestra fundación. No deje de cuidarse, es la única forma de levantar su estado de ánimo y de poder sentirse bien consigo misma y con la labor tan crucial que está realizando.