Descubre por qué tu ex sale con alguien completamente diferente a ti

En España, según datos del INE, en 2022 se divorciaron 81.302 personas, pero rupturas hay muchas más, no todas acaban en divorcio y no todas las parejas estaban casadas previamente. En las rupturas sentimentales no es extraño encontrarnos con dos situaciones radicalmente opuestas. Por un lado, están los casos en los que una de las partes de la pareja sale con alguien idéntico a su ex. Y por otro, nos encontramos con esas personas que salen con alguien radicalmente opuesto, haciendo inevitablemente a la ex pareja preguntarse si la relación fue tan mal que quien hasta hace poco era su pareja ha decidido buscar a alguien completamente diferente.

En este punto es preciso aclarar que aunque el proceso del duelo es el que es (es imposible escapar de sus fases, por más que nos empeñemos en hacerlo), cada persona necesita un tiempo determinado para ir superando cada etapa y vive cada una de ellas de una forma determinada, por lo que no es menester juzgar la forma en la que cada uno siente. Una vez aclarado este detalle, la educadora social Rocío Jiménez señala la importancia de comprender algo que aunque parece simple, cuesta tiempo y requiere trabajo personal interiorizar. "Nada de lo que la otra persona haga tiene que ver con nosotras, aunque lo sintamos así e incluso puede ser que dentro de nosotras tenga toda la lógica del mundo. Sin embargo, es una respuesta emocional derivada del proceso de duelo y aceptación de la pérdida. Es inevitable sentirte mal, ya que como decía, es una respuesta emocional que es lógico tener, el objetivo sería, no buscar eliminar ese malestar sino comprender de dónde viene y con qué nos está conectando, que por mi experiencia suele ser alguna herida de la infancia. Lo que el otro hace habla de sus raíces, de su mochila de vida, de sus gustos, de sus expectativas, e incluso de sus vacíos, pero nunca de lo que fuiste o dejaste de ser. Quizá la respuesta no está delante, sino dentro", explica.

Por su parte Ainoa Espejo, coach y grafóloga; especialista en autoconocimiento, autoestima y relaciones en AihopCoaching, señala que el hecho de que alguien salga con una persona opuesta a su ex pareja puede ser una señal de que la persona está en un proceso de exploración personal y búsqueda de lo que realmente le hace feliz en una relación. "Las preferencias y necesidades cambian con el tiempo, es natural que alguien busque diferentes experiencias en sus relaciones. Sin embargo, si alguien cambia constantemente de pareja, siendo cada persona totalmente aleatoria, sin una base clara; podría ser indicativo de algún aspecto emocional o psicológico, como falta de autoconocimiento, desconexión con su interior, ignorancia de sus propias necesidades y deseos, desconocimiento de lo que valora en una pareja, baja autoestima, miedo a la soledad, estilo de apego ansioso o búsqueda constante de validación y de afecto ajeno para sentirse valioso. En ese caso, sería recomendable reflexionar sobre sus patrones de comportamiento y asegurarse de que sus elecciones sean saludables a largo plazo. Además de buscar apoyo profesional si siente que sus relaciones no son satisfactorias, o que está luchando con problemas internos. La terapia puede ayudar a comprender mejor las motivaciones subyacentes, a desarrollar una mayor autoconciencia y a aprender a establecer relaciones sanas y significativas", asegura.

La eterna duda sobre los polos opuestos

La pregunta que siempre emerge es la de si realmente los polos opuestos se atraen. Esta idea tiene sus primeros atisbos en un texto del sociólogo americano Robert F Winch, que en 1954 llevó a cabo un estudio centrado en las necesidades complementarias a la hora de buscar pareja, asegurando que las personas terminan por buscar parejas que tengan cualidades de las que ellas carecen. Sin embargo, en la era de las redes sociales, y ante un mundo cada vez más dividido, tendemos a rodearnos de personas que piensan como nosotros, echando por tierra la teoría de que buscamos gente opuesta.

Pero más allá de política y de creencias, si nos ceñimos por ejemplo a tipos de personalidad, no es raro preguntarse si las diferencias radicales (una persona muy tranquila que sale con alguien que es puro nervio, por ejemplo) pueden ser negativas. Judith Mesa, terapeuta del Método TUaTU y experta en Vivofácil, comienza diciendo que cuando aparece una persona muy diferente, la pasión y la locura del momento no permiten ver que en el futuro, lo más probable es que la relación se rompa. "En algunos casos, puede que nos atraiga y fascine una persona diferente a lo experimentado hasta ahora y que ni siquiera se parezca a nosotros. Lo divertido es disfrutar el camino desde el respeto, la buena comunicación y la aceptación. Y lo más importante, es que las diferencias enriquezcan cada momento de la relación y que sea también un autodescubrimiento de ti mismo", explica. Ainoa Espejo matiza que si las diferencias en su nivel enérgico o motivacional generan conflicto o incomodidad en alguno de los miembros, podría impactar negativamente en la relación.

"El reto está en encontrar el equilibrio de ambas fuerzas, para que se aporten recíprocamente en su justa medida; sin invadir a uno, ni drenar al otro. Para ello sería muy recomendable mantener una comunicación abierta, comprenderse mutuamente y respetar las necesidades y deseos de cada uno. Además de buscarse actividades por separado; de modo que uno pueda canalizar su alto vigor y necesidad de actividad; y el otro logre recargar sus pilas y volver a su centro", señala Espejo.

El porqué de la búsqueda del opuesto

Volvamos a la persona que decide salir con alguien radicalmente opuesto a su ex pareja. ¿Lo hace porque se ha dado cuenta de lo que no quiere o porque quiere estar con alguien completamente distinto que no les recuerde a su ex pareja en absoluto? "Es cierto que muchas veces cuando finalizamos una relación tendemos a demonizar todo aquello que no nos gustaba de nuestra ex pareja, e incluso puede que en primera instancia se tienda a buscar algo diferente. Sin embargo, personalmente, creo que sobre todo en los primeros meses, cuando aún se está transitando la pérdida, no somos objetivos, ya que estamos condicionadas por toda la parte emocional que implica tener que dejar ir a alguien que fue importante para nosotras. El proceso que se lleva a cabo a la hora de elegir a las parejas con las que nos relacionamos, no funciona de manera automática entre dos extremos a y b, sino que está condicionado por la forma en la que hemos aprendido a querer, antiguas relaciones, patrones de comportamiento, etc... por lo que lo más probable, es que incluso nos sea complejo elegirlo de manera consciente. No hay absolutos, pero sí animo a hacerse la pregunta de: ¿qué es importante para mí a la hora de elegir a alguien?, ¿qué cualidades me gustaría que tuviera?, ¿cuáles serían mis mínimos? Todo esto, para poder elegir desde lo que necesitamos y no desde esa herida abierta que ha podido dejarnos la ruptura. Es importante elegir desde lo que quiero ahora, y no desde lo que quise antes", aclara Jiménez.

Una pareja enamorada. PIXNIO/INNA LESYK

Por su parte Judith Mesa comparte con Mujer.es el caso de un paciente que en pleno duelo, en un encuentro casual en unas vacaciones, conoció a una mujer totalmente diferente a su ex pareja, completamente opuesta a lo que reconocía como compatible. La experiencia le sirvió para conocer que hay personas con una luz propia, con gran corazón y que proporcionan estabilidad a una relación. Aunque es completamente natural, aclara Ainoa Espejo, sentirse triste y confundido al ver cómo la nueva pareja que ha elegido es totalmente diferente a uno mismo. Puede que se generen inseguridades y dudas personales que atacan a la autoestima y al auto concepto como si realmente le gustamos, si tan malo fue lo que tuvimos como para haber buscado a alguien completamente opuesto o si nos ha acabado odiando, "es importante recordar que los motivos por los que buscamos un compañero pueden ser muy diversos, y a menudo tienen más que ver con nuestras necesidades y deseos particulares actuales, que con la persona anterior. En este punto es bueno separar personalmente este asunto de uno mismo, para evitar hacerse daño con la decisión ajena", dice Ainoa Espejo.

¿Se me permite un comentario final como cierre? Si tu ex sale con alguien completamente diferente a ti, no le des más vueltas, porque si está con alguien es probable que ni siquiera esté ya pensando en ti mientras tú intentas ver en su nueva relación algún motivo escondido que puede ser el que esté frenando tu siguiente etapa. Al fin y al cabo, ¿qué más da si se ha ido con alguien completamente diferente? Lo importante recordarnos a nosotras mismas lo válidas que somos y que si alguien ha tomado esa decisión, el problema no es nuestro.

