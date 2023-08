La explicación del 'topless' de Amaral: ¿Por qué el desnudo es un arma reivindicativa?

"Esto va por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso". Estas fueron las palabras que Eva Amaral dijo segundos antes de cantar su tema Revolución en el festival Sonorama, un sentido discurso que sirvió de preludio a un gesto que desafortunadamente, para muchos sigue siendo más sorprendente que esas palabras: la cantante mostró los pechos. Al parecer, mostrar un pezón es tan conflictivo como una bomba atómica o al menos, más noticiable que la posibilidad de que exista vida extraterrestre...

El problema del escándalo generado es que de nuevo, hemos de preguntarnos exactamente lo mismo que Rigoberta Bandini cuestionó al mundo en Eurovisión: por qué dan tanto miedo unos pechos. El hecho de que este haya sido el tema de debate del fin de semana demuestra una vez más que el cuerpo de la mujer es visto como algo indigno, y hemos de tener en cuenta que el cuerpo de las mujeres, inmerso en la política sexual, no es otra cosa que un bien mercantil. "Un cuerpo femenino que se desnuda para reivindicar la naturalización de nuestra desnudez (en oposición a su cosificación y sexualización) es un cuerpo femenino que subvierte la política sexual y señala el absurdo que supone la vigencia de la mirada masculina sobre él", explica Eugenia Tenenbaum, autora de Las mujeres detrás de Picasso.

En el gesto de enseñar unas tetas que hemos aprendido a ocultar se subvierte la norma

"En este proceso de rebeldía, en este gesto de enseñar unas tetas que hemos aprendido a ocultar se subvierte la norma, pero también el dedo que la señala. Ya no son ellos los que tienen la potestad de hacernos sentir indignas. Somos nosotras quienes señalamos su indignidad, quienes descosificamos y deserotizamos nuestros cuerpos para politizarlos a nuestro favor, no en nuestra contra", continúa la historiadora de arte, que señala cómo no les molesta que los desnudos deambulen por las redes sociales o por OnlyFans, pero sí cuando las mujeres hacen una reivindicación política de sus cuerpos y por ende, la sociedad no pueda ya sexualizarlos.

El desnudo combativo

Desde Chiara Ferragni hasta Florence Pugh han hecho de la desnudez un arma política, llegando la italiana a hacer todo un discurso en prime time en el festival de San Remo a través de la moda al lucir un vestido de Dior que reproduce con un 'trompe l'oeil' bordando el cuerpo de Chiara Ferragni. "Esta ilusión de desnudez quiere recordar a todos el derecho y la igualdad de género que tienen en mostrarse, tenerse a sí mismos sin tener que sentirse juzgados o culpables. Esta ilusión de desnudez es un recordatorio de que quien decide parecer o sentirse sexy no autoriza a nadie a justificar la violencia de los hombres ni a mitigar sus faltas", explicó la 'influencer'.

Chiara Ferragni vestida de Dior Instagram

La importancia del gesto de Amaral

El liberador gesto de Amaral ha sido aplaudido por diversas figuras conocidas entre las que no ha faltado Yolanda Díaz, que ha querido agradecer de forma pública a la cantante su "osadía". "Me ha parecido maravilloso y le doy las gracias a Eva, que nos representó a todas las mujeres del país. Es mucho más un gesto, es un símbolo que traduce una reivindicación de unos derechos que hoy están en juego por culpa de Feijóo y de sus aliados de la ultra derecha", ha asegurado.

Nos pusimos en contacto con Rocío Sainz, una de las aludidas en el discurso de Amaral, para saber cómo había vivido las palabras y el gesto de la cantante, a la que siempre ha admirado, tal y como le hizo saber en sus redes. "Me he criado con tu música, cantaba tus letras con el corazón en trizas, soñaba con parecerme a ti, con tener esa fuerza desmedida y colosal, y no sólo eres la mejor voz de este país, eres líder, hermana, chamana y compañera. Nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra fragilidad. La dignidad de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar donde no tengamos miedo a decir lo que pensamos", escribió la excantante de The Chillers en sus redes sociales.

No olvidemos que Sainz, que llevaba 10 años quitándose la camiseta al interpretar la canción Como yo te amo, vivió en la pasada edición del festival del Orgullo LGTBI de Murcia una experiencia que denota que las cosas han cambiado en nuestro país. Cuando se quitó la camiseta, el concierto se detuvo y la organización avisó a la artista de que la policía había ordenado detener la actuación.

Cada vez más cerca e dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo

"O me ponía la camiseta o me iba esposada. Me he vestido, hemos terminado el concierto por respeto al público y al bajar las escaleras, el policía me ha pedido la documentación", escribía la artista poco después en sus redes. "Ha venido el 'inspector' a buscarme a la calle para esposarme diciéndome que había incumplido no sé cuántas leyes y que me abría un atestado policial. Me ha dicho que igual no sabía lo que es trabajar porque "seguramente, no había trabajado nunca", pero eso es lo que él estaba haciendo. Y me denunciaba por enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad. No sé si ha vuelto la de la homosexualidad y vagos y maleantes, pero seguro que sí. Le he dicho: "Tienes hijas?" "Sí". Y le he preguntado que si fuese un hombre me habría denunciado. "NO, porque si lo hace un hombre, no es ilegal. Y a mis hijas no les dejaré hacer algo que vaya en contra de la ley", ha respondido. Ha cogido todos mis datos y me llegará la denuncia. Se ha ido diciendo: "esto es lo que habéis votado". Y tiene razón, el problema no es él. Es lo que habéis votado. Cada vez más cerca e dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo, porque no me lo merezco", aseguró.

Eva Amaral, mostrando su pecho desnudo en el Sonorama.

La opinión de Rocío Sainz tras el concierto de Amaral

Tras el concierto de Amaral, hablamos con Rocío Sainz al respecto. "Para mí, el cuerpo es un arma política. La palabra es un arma política. Con quien me acuesto es un arma política. Lo que me pongo y lo que como son armas políticas. Y mis armas son, (mis armas, las mías, las que he elegido yo) mi cuerpo, mi inteligencia, mis palabras, mis aprendizajes y mi música. Y, de nuevo en mi opinión, todas deberíamos posicionarnos y no mantenernos al margen. Todas, y todos y todes. El cuerpo de las mujeres lo utilizan, lo mutilan, lo cancelan lo censuran, lo prostituyen. Y me refiero a todas las mujeres, también las compañeras trans. El de los hombres, no. Yo lucho con mi cuerpo, como tú lo puedes hacer con la escritura. Y poner el cuerpo, poner el nombre, poner el pensamiento, conlleva pérdida de privilegios (adquiridos por supuesto y seguramente no merecidos y no democratizados) y muchas veces, conlleva peligros", asegura.

El debate

Mientras tanto, hay quienes aseguran que al estar la industria musical, como la sociedad, inmersa en la hipersexualización, que las cantantes muestren su cuerpo no servirá para que el mundo deje de ver a las mujeres como objetos. Por ello, aplauden lo que ha hecho Amaral como gesto de solidaridad, pero consideran que intentar convertir al cuerpo en arma política carece de sentido.

No son nuestras tetas las que les dan miedo, sino el hecho de que podamos mostrarlas cuando queramos

Desde estar en la piscina en 'topless' hasta protestar mostrando los pechos supone ir más allá de la cosificación del cuerpo femenino, de su sexualización y de su vigilancia. Quizás sea quien tiene un problema el que considera que un pezón deslegitima una causa, pues tal vez considere problemático que una mujer abrace algo remotamente sexual. Lo que molesta es la agencia y cómo ese cuerpo que se rebela es el que no podrá ser objeto del sometimiento. Al parecer, no son nuestras tetas las que les dan miedo, sino el hecho de que podamos mostrarlas cuando queramos y ante todo, que cuando lo hacemos no sea para complacer a quien mira, sino para reivindicar nuestro derecho a ocupar el espacio como nos plazca.

