¿Será el metaverso feminista?

El pasado lunes la noticia del lanzamiento de las Apple glasses paralizó al mundo 'techie', siempre en constante innovación y envuelto en dilemas sobre cómo ha de ser el futuro. Aprovechando que la conversación se ha vuelto más cercana a Silicon Valley que a La Isla de las Tentaciones, aprovechamos el marco para preguntarnos, para comenzar, cuáles son los mayores retos de la inteligencia artificial y del metaverso.

"El primer reto para los ciudadanos es no tener miedo de la tecnología y acercarse a ella. Ser prudente a la hora de dar tus datos es clave. El tema ético y la privacidad emergen como un géiser. Debemos abordarlo en aras de respetar las libertades existentes. Tus datos son sagrados y nadie debe tenerlos para un uso sospechoso o no deseado por el usuario. Tenemos casos como el de Cambridge Analytics que nos ha alertado de los riesgos, y desde hace años se trabaja en ello. La transposición de identidad es otro reto", dice Teresa Alarcos, fundadora de W Startup Community, con quien hablamos con motivo de la celebración del séptimo Congreso Internacional Inspiring Women Leaders in the Digital Era, uno de los grandes congresos que se celebran en España sobre Emprendimiento Femenino.

Cómo hacer que el metaverso sea feminista

El metaverso se está creando, por lo que es vital que haya voces femeninas en su proceso de construcción, y para trabajar en ello, asegura Alarcos, son necesarios la formación, financiación y divulgación para hacer cercanos los usos de este espacio virtual.

"Ahí las mujeres somos magas. El pasado año dimos dos premios UUPRIZE ODS5 a dos start-ups de mujeres emprendedoras en el metaverso. Una de Donosti, Idoia Azaldegui y otra de Brasil, Renata Couzo. Ambas promueven reducir esa brecha en el metaverso. Estar ahí, visibilizar y salir en prensa explicando sus modelos y divulgando el uso de la tecnología son los caminos acertados. Otro negociado es la financiación: es algo importante que debemos cuidar para aliviar este freno en el crecimiento y puesta en marcha de los proyectos de emprendimiento femenino", sentencia.

Es esencial hablar de los mayores retos con los que se topa la inteligencia artificial y el metaverso y por supuesto, acerca de cómo la diversidad y la igualdad han de estar presentes en esta andadura que supone la construcción de un nuevo futuro. "La sociedad está sensibilizada con la causa de la diversidad, máxime con la incorporación en nuestro ordenamiento de la directiva europea de ESG, que promueve estos valores emergentes de igualdad, sostenibilidad y buen gobierno. Vamos por buen camino y debemos divulgar las acciones de pioneras para activar más vocaciones en esta materia", dice Alarcos.

No podemos olvidar que no hace tanto, ChatGPT contaba chistes sexistas, y aunque ahora asegura que "es importante promover la igualdad de género y evitar estereotipos y discriminación", resulta vital estar pendientes de que el mañana no repita los errores del ayer.

"ChatGPT es una herramienta que facilita a los humanos hacer su trabajo de forma más eficiente. La regulación en esta materia es fundamental para hacer uso correcto de esta herramienta, y está en proceso. ¿Si es feminista? Si le pides una película para pasar el rato y te ofrece Thelma & Louise, dice que es 'una película de culto para las feministas'. Sin embargo, hace humor de varones y no de mujeres… ¿Por qué? La inteligencia artificial es machista y ChatGPT, feminista … Sí, es cierto. Ha habido casos sonados de sesgos en algoritmos, que se detectan y corrigen… Ocurre en procesos de selección de empresas, en identificación de rostros femeninos con visión artificial…", dice Teresa Alarcos.

El papel de la mujer en la tecnología

La brecha salarial y la discriminación por cuestión de género en el ámbito laboral siguen siendo dos de las materias pendientes de España en materia de igualdad. Aunque según diferentes estudios el sector tecnológico es uno de los que más rápido parece estar revirtiendo esta tendencia, las mujeres siguen siendo minoría en los trabajos tecnológicos.

Según datos aportados por IMMUNE Technology Institute en referencia a su alumnado, las matriculaciones de mujeres crecieron en 2022 un 154 % respecto al año anterior, pero los hombres siguen representando un 70 % del total de las matrículas del centro. "Algunos de los principales motivos de la falta de talento tecnológico femenino son la poca visibilización de mujeres en el sector y la falsa creencia de que las asignaturas STEM son difíciles, y no adecuadas para las niñas", explica Carmen Navacerrada, Ingeniera y Directora del Programa en Ingeniería de Desarrollo de Software (CEB), en IMMUNE Technology Institute.

"Tenemos que ser capaces de fomentar la pasión por la ciencia y por la tecnología entre las más pequeñas, creando referentes femeninos que empoderen mediante la visibilización del trabajo de las mujeres con profesiones tecnológicas y dando a conocer el gran trabajo que realizan y su aportación a los diferentes ámbitos de la sociedad", añade. Teresa Alarcos asegura que hay muchas mujeres en data avanzando y desarrollándose en muchas áreas e industrias. "María Vasconcelos, en Latam, enseña a codificar a niñas en riesgo de exclusión. En España tenemos a figuras como Elena González, Clidrive y Clinbrain, que usa datos para modelos de negocio nuevos; Celia Sánchez San Juan, cofundadora de OneMillionBot…", dice. Para que este tipo de estudios dejen de estar masculinizados, señala tres claves:

Dar visibilidad al talento pionero existente. Creando referentes a través de congresos internacionales como #InspiringWomenLeaders, donde se une a todo el ecosistema emprendedor femenino para hacer negocios y dar a conocer a sus fundadores /as. Un cambio cultural. Es esencial la formación en emprendimiento desde la escuela, enseñando que probar cosas nuevas y experimentar es la vía para mejorar soluciones para la sociedad. Formación y divulgación desde el ámbito de políticas públicas y empresas.

¿La conclusión? El metaverso será feminista, o no será. Esperamos, claro. Esperamos…

