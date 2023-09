Jennifer Aniston está orgullosa de su soltería. ¿Por qué tú también deberías estarlo?

La agencia IPG Mediabrands puso en marcha un análisis sobre el número de solteros en nuestro país y señaló que en España hay alrededor de 14,4 millones de personas sin pareja. Si el 34 % de la población está soltera, tenemos dos formas de interpretarlo quienes formamos parte de tal porcentaje: o que tenemos millones de posibilidades de cambiar de estado civil, o que la soltería no es, ni mucho menos, una cruz.

"Mi estado civil ha sido motivo de mofa y de vergüenza, y el no haber tenido pareja es un aspecto que siempre ha sido señalado. ¿Por qué sólo miramos a las mujeres a través de esta lente particular que nos separa?". Estas palabras son de Jennifer Aniston, cuya soltería ha sido siempre motivo de sorpresa y de debate. Las escribió en 2016, cuando quiso rebelarse contra la narrativa de los tabloides. "No me gustaba la idea de sacrificar quién era o lo que necesitaba, así que realmente no sabía cómo hacerlo. En realidad, fue más sencillo estar sola. Se trata simplemente de no tener miedo de decir lo que necesitas y lo que quieres, y eso sigue siendo un desafío para mí en una relación. Soy muy buena en todos los demás trabajos que tengo, y esa es la única área que es un poco peliaguda", acaba de explicar a 'The Wall Street Journal' la actriz. Con sus declaraciones queda claro que la soltería sigue siendo un asunto delicado, especialmente, cómo no, cuando hablamos de mujeres.

Emma Watson también hizo un alegato a favor de la soltería a la edición británica de 'Vogue'. "Estoy muy feliz. Yo lo llamo ser una pareja independiente. De repente surge esta sangrienta afluencia de mensajes subliminales. Si no te has construido una casa, si no tienes marido, si no tienes un bebé, si estás cumpliendo 30 años y no estás en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o si estás todavía estás resolviendo las cosas, se genera una increíble cantidad de ansiedad", dijo.

Aunque podría parecer que el castigo de la soltería no acecha a las nuevas generaciones, un estudio de Bumble muestra que 1 de cada 5 españoles ha experimentado 'single shaming' (verguenza del soltero) y se ha sentido presionado o presionada por su familia o la sociedad para tener una relación o casarse. Inesperadamente, esto ocurre más entre los jóvenes, en 1 de cada 4 de la Generación Z española.

'Single shaming' o el ¿bochorno? asociado a la soltería

'Single shaming' es un fenómeno arraigado en la cultura pop y en las expectativas de la sociedad, que describe la idea de que la soltería es sólo un estado temporal entre dos relaciones que hay que solucionar lo antes posible. Se asume que a las personas sin pareja les falta algo, como si su vida independiente no fuese tan valiosa como cuando se encuentran en una relación.

Preocupante no es únicamente que el mito de la solterona siga presente, sino la forma en la que se nos ha inculcado que el amor romántico es nuestro cometido de vida, tal y como señalaba Kate Millet, que decía que "el amor ha sido el opio de las mujeres". De hecho, es llamativo también cómo seguimos culpándonos cuando regresamos al universo de las citas tras haber salido de una relación. ¿Quién no ha escuchado a una amiga cuya pareja se ha esfumado decir que fue su culpa "por no haberlo visto venir"? La soltería se asocia con el fracaso, y mientras que ellos son los solteros de oro, las mujeres han de aguantar que el mundo se pregunte qué tendrán de malo para no tener pareja.

Lilly Collins en la promoción de la tercera temporada de Emily in Paris Instagram / @lillycollins

“Para mí, la vergüenza asociada a la soltería no es real. Es simplemente algo que la sociedad inventó. La única vergüenza que siento por estar soltera proviene de mis interacciones con los demás, no de mis interacciones conmigo misma. Pero es realmente difícil convencer a otras personas de que no es vergonzoso estar soltera cuando nunca antes se les había ocurrido esa idea”, escribe en ‘Refinery29’ Shani Silver.

Solteras por convicción

Ser soltera es cada vez más no un efecto colateral, sino una elección. Así lo señala la aplicación de citas Bumble, que auguró que el 2023 sería el año de la persona soltera. No sólo un 39% de la comunidad de la app admite que ha terminado una relación recientemente, sino que hay un nuevo estilo de vida en las tendencias de citas, con 54% de las personas eligiendo estar soltero conscientemente. Es más: la mitad de las personas que usan Bumble se han dado cuenta de que se sienten a gusto estando solteros durante un tiempo. De cara al futuro, las personas han decidido conscientemente permanecer solteras y la mayoría de los solteros son más conscientes de cómo y cuándo encontrar pareja.

El número de mujeres que no viven en pareja y que jamás se han casado está aumentando en todos los rangos de edad menores a 70 años. El estudio de Tinder "Single, not sorry" señaló que el 72% de las personas solteras de entre 18 y 25 años lo están por haber tomado una decisión consciente de ser solteros por un periodo para centrarse en otras cosas en sus vidas. Señalaron que estar sin pareja les hacía verse felices, empoderados, diferentes, orgullosos y aventureros.

"Para ser claros, el gran aumento en el número de mujeres solteras debe celebrarse no porque la soltería sea en sí misma un estado mejor o más deseable que la pareja. La revolución está en la expansión de las opciones, en la eliminación del imperativo que durante siglos empujó a casi todas las mujeres (no esclavizadas), independientemente de sus deseos individuales, ambiciones, circunstancias o la calidad de las parejas disponibles, hacia una única carretera dirigida a una temprana madurez, al matrimonio heterosexual y a la maternidad. Ahora hay una infinidad de rutas alternativas abiertas; giran en torno a combinaciones de amor, sexo, pareja, paternidad, trabajo y amistad, a diferentes velocidades. La vida de soltera no es una prescripción, sino su opuesto: la liberación", escribe en "All the Single Ladies: Unmarried Women and the Rise of an Independent Nation" Rebecca Traister.

Imagen de "La supervivencia de una chica con curvas", que habla de las aventuras de una mujer recién separada Netflix

"Esta liberación está en el centro de nuestra promesa nacional, pero esa promesa de libertad a menudo ha sido esquiva para muchas. Esto hace que sea aún más importante reconocer que, si bien las victorias de la vida independiente suelen ser simbolizadas por las mujeres más privilegiadas de su país, la guerra fue librada por muchas que siempre han tenido muchas menos opciones para vivir libres: mujeres de color, pobres, y mujeres de clase trabajadora", señala.

En España hay alrededor de 14,4 millones de personas sin pareja

Beyoncé quería que las mujeres solteras recibieran un anillo, pero nosotras proponemos que nos den un anillo de entrada y decidamos después si venderlo, si ponérnoslo en el dedo que queramos o por qué no, si casarnos.