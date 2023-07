Juancho Marqués: "El paraíso es el privilegio que tengo de poder hacer lo que quiero en libertad"

Considerado como uno de los artistas más influyentes dentro del panorama musical urbano español y tras trece años subido a los escenarios, Juancho Marqués destaca por su estilo único e inimitable, sujeto a una constante evolución. Este artista, procedente de Sevilla, pero residente del municipio madrileño de Aranjuez durante toda su vida, presenta Paraíso 39, un trabajo que recoge un significado muy especial

Paraíso 39 nació en confinamiento. ¿Cómo afectó esta etapa a su manera de componer?A la hora de componer no me afectó tanto, creo que me afectó más a nivel personal. Venía de una inercia de mucho trajín, un poco con el agobio y las ganas de querer parar. En parte me vino bien al principio porque dije, vale, paramos un rato, pero al final también de tanto tiempo confinado lo que me costó luego fue salir. Tuve un poco el síndrome de la Cueva, pasar de ese aislamiento a la exposición pública otra vez fue algo que me costó bastante. Pero en cuanto a la forma de componer no tanto porque al final no dejas de estar en tu espacio y con la gente que quieres. De hecho, a nosotros nos vino bien porque el ir a componer a Viveiro (Galicia) fue un punto de conexión íntimo rodeado de naturaleza.

¿Qué tiene este lugar para haber sido el foco de inspiración?Galicia tiene el encanto de ese entorno natural. Nosotros salíamos del estudio y veíamos ovejas, vacas, la ría, el mar... Era una localización privilegiada.

¿Qué es el paraíso para Juancho Marqués?La gracia del nombre del disco es que la calle en la que estábamos se llamaba Paraíso. A la hora de hacer el disco, de alguna forma recordé esa sensación de cuando era pequeño e iba a los campamentos de verano: me junto con mis amigos, hago lo que quiero y como quiero, sin pensar en nada más. Entonces creo que el paraíso es el privilegio que tengo de poder hacer lo que quiero como quiero en libertad y sabiendo dónde estoy y hacia dónde quiero dirigirme.

¿En qué se diferencia este trabajo de los demás?Últimamente, me gusta decir que la música es la cosa más importante de las menos importantes porque me he dado cuenta de que lo que hago no tiene que ver con la música, sino conmigo mismo. Con este disco no buscamos una finalidad, porque la finalidad en sí mismo es el haberlo hecho. Cuando tú haces algo buscando una finalidad, quizá el pensamiento es 'quiero hacer esto para que a la gente le guste, para hacer conciertos', pero yo este álbum lo hice sabiendo que probablemente no le iba a gustar a todo el mundo. Es un disco hecho con la absoluta verdad, juntándonos un número de personas, cada vez diferentes, e ir libre sin decir ‘tú haces esto, tú haces lo otro’. Cada uno aportaba lo que quería y es el resultado de ese momento. Para mí el éxito de este disco es lo que ya he vivido haciéndolo y creo que con él hemos puesto el foco en lo que en este mundo a veces se olvida que, entre otras cosas, es el cariño y la amistad.

Estudió sociología, una rama que está muy presente en sus letras. ¿Qué temáticas le inspiran más a la hora de escribir?Toda persona que escribe o cualquiera que se dedica a algo artístico siempre tiene temas que le inquietan. No soy muy original, pero es verdad que el paso del tiempo, la muerte o la infancia tienen mucho que ver conmigo porque van ligados a mis experiencias vividas; por ejemplo, trabajé muchos años de monitor con niños y es algo que me ha marcado. También me llama la atención el tema de las personas mayores; siempre le he tenido mucho respeto y creo que eso se ha perdido. Me gusta hablar con personas mayores sobre lo que les ocurre, porque siento que son situaciones más vulnerables que me interesan, pero que también me preocupan. A mis abuelos siempre les preguntaba sobre temas que sabía que se iban a perder en el tiempo, como, por ejemplo, su supervivencia en la Guerra Civil.

Entre estos temas cita la muerte. ¿Cómo cree que puede dejar de ser un tema tabú a la hora de debatir?Hablando. El hablar es lo que da conocimiento y entendimiento. Hay veces que no entiendes las cosas si no las compartes y creo que se identifican más las situaciones cuando escuchas, ves y tienes ejemplos. A mí la muerte de gente querida me ha marcado y me ha hecho reflexionar. Cuando se suicidó un amigo mío y vi lo que generó alrededor, saqué mucho aprendizaje, porque yo también había pasado por etapas complicadas, pero nunca me he visto en esa situación. El hecho de estudiar sociología te hace darte cuenta de cómo cada cultura celebra un ritual diferente en relación con la muerte. En algunas culturas, la muerte no es un luto, sino una fiesta. Cuando me imagino mi muerte pienso en por qué tiene que hablar un cura sobre mí si ni me conoce, no me apetece. Tampoco me apetece que la gente que me ha querido esté llorando; me gustaría que se reuniesen, se echasen unas cervezas mientras cuentan anécdotas buenas que han vivido conmigo.

En la canción Tú que ves en mí dice que se "entrega al arte". ¿Cuál es su connotación?Esta frase tiene una intención muy clara y es que este tema resumen muy bien lo que es el disco y la etapa artística actual que estoy viviendo. Es una reflexión que descubrí pensando sobre el diseño y el arte. Creo que el diseño tiene una función de resolver una necesidad concreta y el arte no te resuelve esa necesidad ni te da una respuesta, lo que hace es generarte interrogantes. Con Paraíso 39 hemos hecho una obra, precisamente porque se ha planteado de una manera diferente. El diseño de la portada es un concepto completamente simplificado: estamos poniendo en valor una calle con una tipología que tendría una parada de autobús, sin más adornos. En general, nos hemos basado en las cosas simples.

La historia es otra de las ramas en las que se inspira para escribir. De hecho, en el tema Internacional II hace muchas referencias históricas. ¿Qué fue lo que le despertó para querer saber más acerca de esta disciplina?Cuando estás en el colegio estudias, en cierta manera, para contentar a tus padres, para aprobar y conseguir entrar a la universidad. Yo estudio historia porque me gusta, pero no porque me tenga que examinar. La finalidad para mí es el conocimiento de sí mismo, no el aprobar una asignatura. Desde hace 5 o 6 años me acuesto todas las noches escuchando pódcasts de historia. Me empecé a interesar con el conflicto de España y Cataluña, que fue cuando me pregunté por qué personas de un mismo lugar se pelean por una bandera. Si la gente le da importancia, es porque la tiene y de esa inquietud nacieron mis ganas de aprender historia.

Esta canción es clave en el disco, aparte de por las referencias históricas, por sus raíces: Suite Soprano. ¿Qué añora de esa etapa?Añoro la inocencia. Recuerdo que cuando nos juntábamos nunca nos planteamos el hecho de que no nos fuera a funcionar porque siempre pensábamos en cómo hacerlo funcionar y poder vivir de esto. Si hecho la vista atrás digo 'qué inocente era' y quizás esa inocencia me llevó a tener una determinación que hizo que no me plantease la opción del no. Creo que, de esa etapa, además, lo que más echo de menos es el vivir primeras veces: la primera vez que escuchas a alguien cantar una canción tuya en un concierto, la primera vez que vives un concierto en el que va bastante gente... de repente te das cuenta de que la gente está reconociendo tu trabajo. Estas primeras veces son más inolvidables que muchos otros momentos que pueden ser increíbles, pero que vayan en repetición con los años.

¿Qué queda de ese Juancho de los inicios en el actual?Creo que he cambiado mucho en estos últimos años. Dentro de esa etapa inicial estaba intentando alejarme del niño que fui, formando mi propia identidad en un espacio concreto en el mundo del hip hop, donde mantienen un discurso concreto del cual hay parte con el que me sigo identificando y otra parte con el que no. No es que estuviese perdido, sino que no me había encontrado conmigo mismo. Al final he conseguido encontrarme y ahí ha sido cuando he vuelto. Me queda el recuerdo que me ayuda a moverme en una dirección u otra, intentando mantener lo que pienso que tiene que ver con conmigo de verdad y alejándome de lo que creo que me equivocaba.

Si volvemos al paso del tiempo, este y la evolución van dados de la mano. ¿Cómo definiría la nueva ola en el género urbano?Cualquier tipo de aspecto en la vida se intenta definir con una palabra, porque parece que si no tiene nombre, no existe. Pasa mucho que los medios de comunicación tienden a tipificar un concepto cuando este cambia: antes era todo rap, pero de repente empezaron a surgir nuevas cosas. Cuando nosotros salimos con Suite Soprano nos calificaron como rap underground; lo éramos y lo hemos sido durante 15 años, cuando no teníamos discográfica, pero yo no quería que me identificasen con este término porque al final eso conlleva a una conceptualización con la que, de alguna manera, te limitan. Con lo urbano pasa lo mismo: de repente empiezan a surgir un montón de tendencias y sonidos que, al no saber cómo posicionarlas, las engloban en el mismo bloque. Creo que antes éramos incluso más urbanos que ahora, porque al final ahora la gente graba en su casa y no tiene tanta calle como antes.

Con los años, ¿cómo diría que se ha adaptado a los cambios?Cuando empiezas en la música, lo haces por imitación, pero si realmente se quiere proponer algo propio, no se puede hacer lo que está haciendo todo el mundo. ¿Cuántas películas de Netflix tienen millones de visitas, pero cuántas de ellas han tenido un impacto cultural como a lo mejor lo han tenido otro tipo de películas fundamentales de la historia del cine? Pues pasa un poco lo mismo. Con la adaptación, creo que no he tenido mejor método que el de desadaptarme y hacer las cosas como me nacen para tener así un impacto en los demás. Hubo un momento de imitar, pero llega la parte en el que tienes que aprender de eso y ser tú el que genere sensaciones en otros para que los que vengan detrás mejoren lo que ya está hecho.

Cantantes como usted, Recycled J, Natos y Waor, etcétera, forman ya parte de la historia del rap español. ¿Por qué los fans les reclaman volver a los viejos tiempos?Lo que la gente demanda cuando quiere escuchar lo antiguo es, en realidad, porque les gustaría sentir lo mismo que cuando lo escucharon por primera vez. Por mucho que yo haga ahora algo con el mismo sonido, letras e intención de hace 15 años, ni voy a transmitir lo mismo ni ellos van a sentir lo mismo, porque ese trabajo les marcó en un momento específico. Ese tipo de sensación está muy sujeta al contexto, entonces da igual que yo haga ahora un trabajo como los de antes porque no se va a sentir igual. Si yo me comportase como cuando tenía 20 años, o 12, mi discurso actual sería lamentable, al igual que no tiene sentido que con 60 años hiciese un tema como cuando tenía 20, ya que no estoy viviendo la misma etapa.

Sus letras calan en la gente, de hecho, muchos de sus seguidores se las tatúan. Es un referente para sus fans. ¿Cómo lo lleva?Es un poco raro porque me siento con la responsabilidad de tener que hacer cosas bien y de intentar ser cada vez mejor ejemplo para las personas que me siguen. Pero, por otro lado, es como que no me creo que sea un referente. En los conciertos, cuando hay mucha gente o de repente todo mundo me está pidiendo fotos, lo que intento es no creérmelo porque en mi día a día hago cosas que hecho toda la vida: vivo donde siempre, tengo los mismos amigos, sigo jugando al fútbol con mi equipo, voy a los mismos bares... Al final, este tipo de cosas es lo que me hacen acordarme de lo que es la realidad y lo que no. Y no es que el tema de los conciertos y los fans lo viva como un sueño, sino como una realidad paralela: es una parte de mi vida que la veo como algo disociado.