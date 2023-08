Dos parejas se separan para unirse y crear un 'matrimonio' de cuatro: "Es una experiencia única"

La relaciones de pareja cambian con el tiempo y cada vez tienen configuraciones más diversas. Es el caso de dos parejas estadounidenses, que se divorciaron para formar un 'matrimonio' de cuatro.

El caso lo recoge en un reportaje el Mirror. Al crecer, Rachel Wright descubrió que las citas eran un desafío y, a menudo, se sentía confundida acerca de entablar una relación comprometida, lo que quería, pero también tenía el deseo de explorar a otras personas, romántica y sexualmente.

La mujer, de 34 años, asumió que algo "no estaba bien" con ella, pero dejó sus dudas cuando empezó a salir con Kyle, con el que trabajaba en el mismo restaurante.

Durante su primera cita, la pareja habló sobre la no monogamia, pero decidieron permanecer monógamos hasta que estuvieran listos para abrir su relación y se casaron en octubre de 2016.

Tres años más tarde, conocieron a Yair Lenchner y Ashley Giddens, ambos de 36 años, y los cuatro finalmente se divorciaron para formar una unión de cuatro personas.

"Nuestro abogado fue quien planteó esta idea en realidad, y fue genial", dice Rachel. "Para mí, la no monogamia no es una actitud, sino una orientación. Algunas personas experimentan la no monogamia como una opción y otras, como esto último", añadió.

"Kyle y yo, que estuvimos juntos durante unos 11 años, habíamos practicado la no monogamia durante poco más de un año y medio cuando conocimos a Yair y Ashley. No tenía intención de fusionar vidas y familias, o crear una vida juntos, pero eso era lo que naturalmente había entre nosotros", explica.

Poliamor

Rachel aprendió sobre el poliamor mientras estaba en la universidad, donde descubrió que esa orientación "resonaba" con ella en un nivel profundo.

"Kyle y yo comenzamos a leer más libros al respecto, a escuchar podcasts y a usar la aplicación de citas Feeld. Nos comunicamos mucho y no puedo comenzar a expresar la cantidad de comunicación adicional y autorreflexión, así como la conciencia, que se requiere para que esto funcione de manera saludable", explica.

En marzo de 2020, las dos parejas respectivas comenzaron a intercambiar mensajes, y Rachel afirmó que la conexión era "palpable".

Kyle dice: "Todos encajamos como si hubiéramos sido amigos durante décadas. No podíamos dejar de hablar, enviar mensajes de texto y pasar tiempo juntos. Fue una experiencia realmente única que sentó las bases para lo que tenemos ahora".

"Ninguno de nosotros buscábamos compañeros de vida, pero eso fue lo que encontramos. Después de que todos nos enamoráramos, la etiqueta de 'poliamor' se quedó", añade.

Si bien compartieron intimidad sexual y emocional todos juntos, Yair y Kyle no se involucraron románticamente.

En noviembre de 2021, el cuarteto se mudó bajo un mismo techo, donde crearon una rotación para compañeros de sueño, citas nocturnas y responsabilidades generales.

Sin embargo, a principios de este año, Kyle dejó la relación, lo cual fue una decisión del grupo. Rachel, Yair y Ashley, que ahora han formado un grupo, aún están entusiasmados con el futuro que les espera, que incluye casarse y tener hijos. "Si podemos, Ashley y yo queremos tener un bebé, con Yair como padre biológico de los niños", dice Rachel.