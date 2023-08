¿El verano 'mata' el amor? Más planes y conocer a nuevas personas, entre las causas que propician las rupturas en esta época

Rosalía y Rauw Alejandro, Natalie Portman y su marido, Risto y su última pareja... Lo que llevamos de verano está dejando sonoras rupturas amorosas en el mundo del corazón. ¿Es el verano una prueba de fuego para las parejas, incluso las más consolidadas?

Muchos dicen que en verano rompen un mayor número de parejas que el resto del año y, lejos de ser un mito, los expertos constatan que es una realidad. Las causas son muchas, aunque la principal reside en que en este periodo, y con motivo de las vacaciones, hay nuevos planes en los que participan nuevas personas. Sin olvidar que hay parejas que pasan más tiempo juntas. Esto hace que la convivencia sea mayor y diferente a la que mantienen el resto de meses del año; es ahí cuando muchos empiezan a conocerse de verdad.

"En verano, por ejemplo, nos encontramos con una mayor estimulación a todos los niveles", explica la directora y psicóloga de Psicontigo Psicología, Patricia López. Según subraya, hay dos escenarios claros: las parejas que viven la relación a distancia durante estos meses y, por el contrario, las que se enfrentan a una mayor convivencia durante este tiempo.

"Durante el año hay parejas que se han convertido, por decirlo de alguna manera, en compañeros de piso por la rutina y en verano vuelven a convivir y se dan cuenta de que no son compatibles. Tienen mucho conflicto y eso no lo quieren. También, muchas veces, en verano se encuentran con que han evitado conectar durante el año con el malestar de su pareja y el verano destapa esa problemática", añade la experta.

La psicóloga de Somos Estupendas, Andrea Ros, coincide en esta afirmación. "En verano, aprovechando las vacaciones, dejas de ir con el piloto automático puesto y pasas de un horario muy estricto a tener mayor flexibilidad. Es en este momento en el que entras a convivir con los problemas. Es cierto que estos problemas con la pareja no son nuevos, pero en vacaciones afloran", destaca.

Tampoco se puede pasar por alto -resalta- que en el periodo estival las personas tienen más oferta de planes, que además les permiten conocer a nuevas personas. "Se produce como un flechazo que puede desembocar en una ruptura de pareja", señala López.

Estos son algunos de los motivos que, a juicio de López, más influyen en las rupturas. De hecho, en su clínica constatan que en los meses de julio, agosto y septiembre hay mayor demanda para afrontar una separación o para acudir a terapia de pareja y así poder solucionar los conflictos.

La psicóloga no discrimina por edades, ya que considera que cada ruptura atiende a una casuística diferente. "En parejas adolescentes es recurrente que el escenario de la distancia afecte mucho a la pareja y, también, el hecho de conocer a nuevas personas. En el caso de rupturas en matrimonios, de personas más adultas, suele darse por la convivencia: 'Me doy cuenta de que no quiero esto cuando me vuelvo a reencontrar contigo en verano'", indica.

En la misma línea se manifiesta Ros, que asegura que muchas de las rupturas son el resultado de "no cuidar el vínculo". Habla de que en el periodo estival, y el hecho de pasar más tiempo juntos, saca a la luz que ambos tienen diferentes objetivos: "Por ejemplo que uno quiere viajar y otro no; que quiere ser padre y ella no quiere tener bebés; que apuestan por mayor estabilidad y comprar una casa y una de las partes no quiere...". Por ello, la experta aboga por una mayor comunicación durante todo el año, ya que está comprobado que "el periodo de conquista, cuando todo lo que hace y dice tu pareja te parece maravilloso, se cae a largo plazo".

Tampoco hay datos exactos sobre si son más las mujeres o los hombres quienes deciden dar el primer paso para romper la relación. "Depende de cada pareja, de sus circunstancias personales, su estado anímico...", incide.

En cuanto a si en verano cuesta menos recuperarse de una ruptura que en cualquier otra estación del año, López explica que sí, aunque el duelo hay que pasarlo igualmente. "Como estamos más estimulados y activos puedes caer un poco en la distracción y no conectar tanto con el malestar, en invierno quizás eso es mas difícil. Pero eso no quiere decir que lo vayas a superar fácilmente. Al final, el duelo de la pareja hay que procesarlo siempre, en cualquier época del año", especifica.