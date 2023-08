Cinco señales infalibles de que estás perdiendo el tiempo con alguien

En las relaciones de pareja, ya sea dentro o fuera de España, es fundamental invertir tiempo y energía en personas que realmente ayuden a enriquecer nuestra vida. Sin embargo, esto no siempre sucede y puede surgirte la duda de si estás perdiendo el tiempo con alguien.

Aunque en ocasiones puede llegar a resultar complicado de determinar, existen 5 señales que nos confirmarán que esto es así, sigue leyendo para conocerlas.

No puedes ser tú mismo/a

Una de las señales que te pueden indicar que estás perdiendo el tiempo con alguien es que no puedes ser tú mismo/a. Si tienes cierto reparo a la hora de hablar de tus gustos y preferencias, si no te deja ser como eres a la hora de relacionarte con su familia o amistades o te sientes cohibido/a de alguna manera en tu relación, esta no es una buena señal.

Si te sucede de forma puntual puede no llegar a tener una gran relevancia, pero si sucede de forma recurrente, es importante que decidas alejarte de ese hombre o mujer, ya que debes tener la posibilidad de mostrarte tal y como eres en cada momento y situación.

Falta de interés

Una persona que verdaderamente tiene interés en otra, se preocupa por todo aquello que causa inquietud a su pareja, así como por sus sueños y objetivos en la vida, además de por sus gustos, preferencias y deseos en diferentes ámbitos.

Sin embargo, cuando una persona no muestra interés y eres tú quién propone siempre los planes y busca actividades para hacer juntos, es muy probable que te encuentres con que la otra persona no está hecha para ti. Todo ello son indicadores de que la otra parte no está tan implicada como tú.

Mala comunicación

En toda relación de pareja la comunicación es un elemento clave, y es que si esta falla por una de las dos partes (o por las dos), la misma está abocada al fracaso. Si te sientes que tienes que pelear de forma constante para que la otra persona sea clara contigo o si crees repetidamente que no te escuchan o no te entienden, es muy posible que estés perdiendo el tiempo con ella.

Faltas de respeto

Algo que nunca se debe tolerar en una relación entre dos personas son las faltas de respeto y, mucho menos, el maltrato de cualquier tipo. Por esta razón, si empiezas a notar que la otra parte no te respeta adecuadamente e incluso que trata de hacerte de menos o hacerte sentir mal, estarás perdiendo el tiempo con esa persona.

Ante cualquier indicador de este tipo, toma medidas en el asunto y pon tierra de por medio con esa persona que no hace ningún bien para tu vida.

Falta de compromiso

Una quinta señal muy importante a tener en cuenta y que puede hacerte ver que estás perdiendo el tiempo con la otra persona es que exista una clara falta de compromiso. A medida que pasa el tiempo en pareja lo normal es que entre ambos haya pensamientos futuros en común, así como metas a cumplir a medio o largo plazo, como puede ser irse a vivir juntos, tener hijos, casarse, etcétera.

Si en tu relación no ves progresos pasado un tiempo y que la otra parte prefiere evitar este tipo de asuntos, sobre todo si lo hace sin ningún tipo de justificación, puede ser una clara señal de que estás perdiendo el tiempo. Y es que una relación duradera y sólida necesita que haya esfuerzo y compromiso por parte de ambas partes.