Con qué frecuencia practican sexo las parejas duraderas

En relaciones de pareja duraderas, la frecuencia con la que se mantienen relaciones sexuales varía mucho a lo largo del tiempo. Pero hay factores, como el matrimonio, que pueden ser reflejar otro tipo de tendencias.

Así lo recoge un artículo de la revista Men's Health, que repasa varios estudios sobre este asunto, así como opiniones de expertos. Una de ellas es la del terapeuta sexual Ian Kerner, autor de So Tell Me About the Last Time You Had Sex.

En su obra, Kerner explica que al principio de las relaciones suele haber un periodo de alta frecuencia sexual debido a la excitación inicial de una nueva relación. Pero conforme avanza el tiempo, ese impulso inicial se desvanece.

Entrando en concreto en el caso de las personas casadas, un estudio de 2017 publicado en la revista Archives of Sexual Behavior, recoge que las parejas casadas tienen una media de relaciones sexuales (al menos en Estados Unidos) de 56 veces al año, es decir, aproximadamente una vez a la semana.

Estudios similares no andan lejos. Un artículo de la revista Time pone la cifra en 51 coitos al año y otro de Prevention en 52.

Estar o no en estos parámetros no es necesariamente lo ideal, siempre que el individuo esté satisfecho con su frecuencia sexual, pero es posible que hayas notado una caída en tu actividad en la cama.

Según Kerner, "creo que los factores estresantes de la vida, todos los inhibidores, pueden empezar a acumularse, así que tenemos que trabajar y luchar un poco para seguir creando un espacio para el sexo", dice.

¿Qué cantidad de relaciones sexuales recomiendan los expertos? Un estudio de 2015 por la Society for Personality and Social Psychology revela que aquellas parejas que mantienen relaciones sexuales una vez a la semana son más felices que las que lo hacen menos.

Pero atención, porque no hay una relación directa entre más frecuencia y más felicidad. "Aunque el sexo más frecuente se asocia con una mayor felicidad, este vínculo ya no era significativo con una frecuencia de más de una vez a la semana", dice la autora del estudio, Amy Muise.

"Nuestros hallazgos sugieren que es importante mantener una conexión íntima con tu pareja, pero no necesitas tener sexo todos los días mientras mantengas esa conexión", sostiene la investigadora.