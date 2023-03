Cuatro preguntas poderosas para saber si estás con la persona adecuada

A veces tenemos dudas sobre si las personas de nuestro entorno nos hacen bien, esto es válido para parejas, pero también para amistades, compañeros e incluso familia.

En el día a día tenemos mucho ruido, interferencias emocionales, nos dejamos llevar por la inercia de la rutina, por los lazos familiares y no nos planteamos cómo nos sentimos nosotros con los demás. Es muy saludable mirar hacia dentro, reflexionar sobre las señales que se emiten a nuestro alrededor y hacernos preguntas.

¿Esta relación me hace sentir seguridad?

En una relación de cualquier tipo no debería existir un espacio para el temor, no es admisible sentir miedo por la reacción de la otra persona cuando expresemos sentimientos, inquietudes, decisiones, proyectos futuros... Por supuesto, todo se puede debatir, pero siempre desde el respeto, la empatía y el apoyo, intentando realmente entender y no cuestionar, criticar u ofender. Es indispensable sentirte libre, ser tú, siempre con la certeza de poder hablar de cualquier cosa y expresarte tal como eres, esa debe ser la máxima en cualquier vínculo.

¿Crees que en algún momento la relación podría acabar?

La incertidumbre es una mala amiga para las relaciones. Muchas parejas amenazan constantemente con dejar al otro a la primera de cambio, con mensajes como: "ya no aguanto más", "esto no puede seguir así", "si no cambias, esto se acaba". Estos avisos en forma de ultimátum solo sirven para generar desconfianza en el otro. Lo ideal es comunicar con calma qué queremos, qué no queremos y llegar a acuerdos. La amenaza sin más no es una herramienta constructiva, solo destruye la estabilidad de la pareja.

¿Hay una comunicación fluida?

Cuando una persona dentro de una relación no quiere transmitir sus pensamientos o sentimientos al otro, quizá sea por falta de valor e interés dentro de la pareja. Dar las cosas por sentado, apilar rencor, solo genera malos entendidos y vivir con miedo al conflicto.

¿Te sientes valorado/a?

¿Cómo medimos esto? Nos sentimos valorados por otra persona cuando nos convertimos en su prioridad, cuando notamos que disfruta pasando tiempo en nuestra compañía, cuando nuestras ilusiones, y también problemas, se convierten en suyos. Siempre estará ahí, aunque no esté físicamente, sabemos que contamos con su ayuda incondicional, sentimos el sostén y su protección cuando lo precisemos. La otra persona tendrá en cuenta nuestros deseos y necesidades, atendiéndolas con interés, alegrándose por nuestros logros, éxito y evolución.

Cuando constantemente estás rogando la atención de tu pareja suele tener un efecto acumulativo, lo que implica más discusiones y conseguir la desconexión con el otro.

Mantener y cuidar una relación es complicado pero si hay amor, entusiasmo e interés, al final sale solo, encontramos el hueco para crear familia, hogar, un lugar totalmente seguro.