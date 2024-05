Pedro Rollán: "El Senado ha abierto un debate necesario sobre la amnistía"

Un día después de las elecciones catalanas y a horas de que el Senado vete la ley de amnistía, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, habla con 20minutos de los resultados de los comicios, con los que considera que "se ha cerrado una etapa que ha tensionado mucho a la sociedad", por lo que espera que en Cataluña se imponga un "clima de convivencia". Como cuarta autoridad del Estado, Rollán opina que en esta legislatura hay voces en el Gobierno y el PSOE que "están intentando minusvalorar las capacidades y la legitimidad del Senado", funciones que él defiende al poner como ejemplo el debate de la amnistía. En la Cámara Alta, dice, se ha podido desarrollar la discusión que no tuvo lugar en el Congreso sobre una ley que, tal y como ha advertido, "supone una modificación encubierta de la Constitución".

¿Qué implica ese veto?Lo que se va a someter a votación este martes es el veto a la tramitación de la ley. Tal cual se apruebe, será remitido al Congreso. Y allí podrían levantarlo en una primera votación por mayoría absoluta. Si no se da esa circunstancia, el Congreso tiene dos meses para que pueda levantarlo por mayoría simple.

¿Cómo valora el resultado de las elecciones en Cataluña?En primer lugar, quiero felicitar a quien ha ganado las elecciones, que ha sido el PSC, Salvador Illa. Por primera vez, desde hace mucho tiempo, se pone de manifiesto que la sociedad catalana, mayoritariamente, no sigue los postulados independentistas que a lo largo de los gobiernos de las últimas legislaturas han empleado muchos esfuerzos en un discurso identitario. A la vez, se desatendían cuestiones como la educación, la sanidad o la gestión de los recursos hídricos. Eso es muy relevante. Se ha producido un trasvase de votos del PSC hacia formaciones como el PP, que escenifican que no están conformes con la amnistía. Se ha cerrado una etapa que ha tensionado mucho a la sociedad y que no ha traído nada positivo a los catalanes.