Con motivo del Día del Soltero hablamos con Manuel Jiménez Núñez, director del mediometraje 'Solteronas', sobre la necesidad de no creer que hemos avanzado tanto y de analizar las sensaciones que sigue provocando un término tan extendido como dañino

Fue Carmen Martín Gaite la que aseguró que a las solteras que no van a encontrar marido se las margina o se las caricaturiza. Sin embargo, hay algo que rara vez se hace: hablar con ellas. Eso es precisamente lo que sí hace Manuel Jiménez Núñez en 'Solteronas', un mediometraje que lucha por desestigmatizar la soltería… de las mujeres, claro.

"La mujer soltera es vista como una fracasada porque venimos de una sociedad en la que el papel de la mujer era el de casarse y tener hijos. El matrimonio ha sido la norma durante siglos, lo que marcaba la llegada a la edad adulta de la mujer y, generalmente, su medio para subsistir. Y en esta construcción social, la mujer que no 'conseguía' cumplir con su papel era una fracasada. Estas ideas son muy difíciles de borrar de nuestro imaginario, pues es algo que tenemos muy interiorizado, aún sin ser conscientes de ello", explica. El Festival Internacional de Mediometrajes de València muestra este documental que da voz a las solteras que cuentan sus historias y nos obligan al hacerlo a confrontarnos a la forma en la que el relato de la soltería femenina está siendo contado.

Afortunadamente, cada vez es más habitual que avancemos hacia un mundo en el que las mujeres sin pareja dejen de ser señaladas. La Sociedad Española de Fertilidad cuenta que las mujeres sin pareja que se someten a tratamientos para ser madre ha pasado del 4,4% en 2016 al 8% en 2020. La maternidad en solitario se enmarca en un contexto social en el que se ha pasado de un único modelo familiar a la existencia de otras opciones, y por eso nace la Asociación de Madres Solteras por Elección, que entre otros objetivos, quiere concienciar a la sociedad de que la familia monoparental es una opción responsable.

Pese a todo, la sociedad sigue mirando con sospecha a las mujeres que quieren ser madres estando solteras y a quienes no se casan por deseo propio. "Es cierto que a la mujer que no se casa, o que no tiene una relación seria o formal actualmente, se la sigue mirando con sospecha. Creo que de alguna manera, sí nos sigue costando entender que una mujer prefiera vivir sin pareja y nos cuesta menos entender que sea un hombre el que toma esa decisión. Es difícil desprender a la mujer del papel de esposa y madre al que tantos años ha estado abocada y, por lo tanto, tantas capas de 'costumbre', de tradición tiene encima. No olvidemos que el mero hecho de no casarse era una transgresión", explica Manuel Jiménez Núñez.

Hablamos con el director sobre cómo intenta con su mediometraje despojar a las mujeres solteras de ese estigma que aún sigue vigente. Feminista convencido, asegura que al dirigir trabajos como Solteronas, Las Sinsombrero o Centre Stage, ha descubierto lo enormemente profundo y estructural de la desigualdad a la que están sometidas las mujeres. Teniendo en cuenta que el término solterona es peyorativo, ¿hay que apropiarse de él para restar su sesgo negativo o luchar contra él? "Creo que es una de las mejores fórmulas para 'desactivarlo', la apropiación, como ya se ha conseguido con otros términos de enorme carga negativa. Y, sin duda, es algo que intentamos con este proyecto. Curiosamente cuando defendimos el proyecto en diferentes foros para la búsqueda de financiación, nos encontramos con el rechazo al título. Hubo quien nos recomendó cambiar el título de la película, algo a lo que nos negamos en redondo, ya que fue uno de los elementos inamovibles. Creo que es necesario que la película se llame así, porque es precisamente en la enorme carga negativa que se la ha asignado a este adjetivo sobre lo que queríamos poner el foco. Y queríamos que el espectador se enfrentase al término y a las sensaciones que le provoca para que se plantee los porqués".

"Soy soltera, no solterona"

Llama profundamente la atención que tras haber entrevistado a 26 mujeres para el documental, la mayoría no hayan querido que su identidad salga a la luz… "Es una de las cosas que más me llamó la atención, y que, sin lugar a dudas, condicionó la forma de contar toda la película. Para mí es un síntoma inequívoco de que no es algo totalmente superado, que el estigma ha sido tan profundo, sean totalmente conscientes de ello o no, que nos lleva a cosas como esta pequeña incongruencia, en la que algunas de las protagonistas me decían que no se habían sentido minusvaloradas, señaladas o estigmatizadas, pero al mismo tiempo, me ponían como condición que no se las reconociese para participar en la película. No creo que ellas sientan vergüenza de no haber contraído nunca matrimonio pero, de alguna manera, no quieren ser señaladas o etiquetadas como tales. Se repitió bastante, en las entrevistas, la respuesta "yo soy soltera, pero no solterona…".

De hecho, se ha esforzado por mostrar en la pantalla, mientras escuchamos los relatos, imágenes de mujeres realizando trabajos femeninos que han sido visibilizados. “Una de las cosas que me apasiona de dirigir documentales es que estos están vivos. Tú los planteas, pero después son ellos los que deciden cómo deben ser contados, y este caso es un claro ejemplo. No contaba con el condicionante de que no pudiesen ser reconocidas, lo que me obligó a decidir cómo contarlas sin poder mostrarlas. Una de las cosas que todas tienen en común es que son mujeres que han tenido que salir adelante solas, no han tenido la 'salida' del matrimonio, no han tenido un marido que fuese el sostén económico de la casa, como 'debía ser' en la época que les tocó vivir. Así que todas han tenido una intensísima vida laboral y han tenido que ganarse la vida para salir adelante. Por lo que decidí 'ilustrar' sus historias con mujeres trabajando, lo que me permitió ir a un siguiente nivel, ya que con eso tocamos otro tema importante, el de la invisibilización de la mujer trabajadora o la menor visibilidad –o valor asignado– al trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Estoy muy satisfecho de haber mostrado a mujeres trabajando que normalmente no tienen hueco en las películas. Las trabajadoras de las conserveras, peluquerías, mercerías, mercados, cocinas, agricultoras, kellys...".

Queda mucho por hacer

El director señala que los prejuicios son muy profundos al ser fruto de un mensaje invisible que hemos interiorizado mediante la cultura, cuyos mensajes llevan toda la vida insertando en nuestras mentes la idea que una mujer soltera es una fracasada. "En un punto del rodaje fuimos a grabar a la facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga, a la asignatura Literatura y Mujer, que imparte una de nuestras protagonistas. En esta asignatura hay 52 chicas matriculadas y un chico, todos de unos veinte años. En la clase se les habló de la representación de la mujer soltera en la literatura y las Artes Escénicas en nuestro país y, al acabar, les pregunté si todo eso les sonaba a algo lejano, a las historias de sus abuelas. Y para mi sorpresa, me dijeron que no, que lo veían totalmente actual, que seguía siendo su realidad y que no había Nochebuena, boda o reunión familiar en la que no siguiesen soportando los eternos: "Se te va a pasar el arroz" o "A ver cuándo nos das una alegría"... Por eso, recalca el director lo peligroso que resulta que pensemos que las cosas han cambiado tanto, pues considera que es una fórmula de desactivación: si ya está todo resuelto, no hay nada que solucionar, no hay nada que reivindicar. Y esa es la razón por la que, en el Día del Soltero, celebramos con especial ahínco el Día de la Soltera.