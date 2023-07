Qué es el 'goblintimacy': la sorprendente técnica de las chicas jóvenes para encontrar pareja

Cuando Oxford University Press señaló que la palabra del año pasado era 'Goblin Mode', recordamos lo mucho que el confinamiento cambió nuestra forma de enfrentarnos al día a día y cómo el lenguaje es el mejor reflejo del mundo en el que vivimos. Si incluso la meticulosa Marie Kondo dio por perdida la batalla contra el orden, era cuestión de tiempo que el abrazo de nuestro lado más natural, que es el que defiende ese modo goblin, un comportamiento que abraza la vagancia, que aplaude la autocomplacencia y que se niega a seguir las normas sociales, se colara también en el mundo del 'dating'.

'Goblintimacy'

Pero, ¿qué quiere decir esta tendencia? Como señala la aplicación Bumble, la mayoría de los españoles que utilizan la aplicación están más interesados en una cita informal que en algo lujoso o caro. De hecho, en los últimos dos años, el 19 % dice que no le impresionan las primeras citas elegantes o exageradas.

"En una investigación reciente hemos observado que la gran mayoría de las personas de Bumble en España (84 %) creen que ser honesto y sincero es lo más importante en una relación, lo que explica el aumento de las 'Citas Goblin Mode'. De hecho, 2 de cada 3 españoles priorizan la madurez emocional antes que los requisitos físicos a la hora de relacionarse, lo que demuestra la importancia de conectar en temas y valores más profundos para tener relaciones sanas", explica Alba Durán, Responsable de Marketing de Bumble España.

La autenticidad parece imponerse a la hora de encontrar pareja, por lo que las nuevas generaciones no dudan en presentarse tal cual son en las citas. Nada de fingir ser de una forma diferente: desde el primer momento, dejar atrás artificios es la máxima también en el mundo del amor. Así lo señala a su vez el último estudio Future of Dating, de Tinder, que subraya que los jóvenes de entre 18 y 25 años buscan la autenticidad por encima de todo.

"Los jóvenes de hoy en día forman parte de una generación más consciente de sí misma, abierta y fluida en su concepción del género, la sexualidad y las relaciones que cualquier generación anterior. Están cambiando el paradigma al descartar los plazos y objetivos tradicionales y la presión autoimpuesta por las etiquetas convencionales. En cambio, están adoptando un enfoque más relajado en sus relaciones que ha abierto un mundo completamente nuevo con otros tipos de conexiones significativas", explican.

Por ello, la Generación Z está manteniendo el arte de conocer a alguien sin dejar nunca de ser uno mismo la prioridad absoluta. "Este colectivo prioriza cualidades como la intencionalidad y la transparencia, teniendo siempre en cuenta tanto el amor propio como la realización personal. No es casualidad que el 80 % de los jóvenes de entre 18 y 25 años estén de acuerdo en que cuidarse a sí mismos es su principal prioridad cuando están conociendo gente, y el 79 % quiere que sus posibles parejas hagan lo mismo".

La repercusión que tienen estas dinámicas desde el punto de vista de las relaciones es comunicar de forma asertiva cómo uno mismo expresa su amor y afecto, y descubrir cómo una pareja potencial expresa los suyos. "Esta generación cree que aceptar todo lo que es incómodo y extraño en uno mismo forma parte de lo que implica ser sincero, y es un elemento fundamental para construir confianza en una pareja", aseguran.

Sin embargo, es necesario hacer una aclaración: la 'goblintimacy' no es ni mucho menos una invitación a no esforzarte a la hora de conocer gente ni a ser egoísta ni vago, sino un rechazo a la idea de que una cita perfecta no puede tener aristas. Se trata, en definitiva, de aceptar quién eres realmente y cómo es la otra persona. De hecho, la magia de esta fórmula es que si ambos muestran su verdadera forma de ser desde el momento uno, será menos probable que según pase el tiempo y se vayan cayendo las capas y los filtros, surjan los problemas.

"En los últimos treinta años he visto como terapeuta a infinidad de personas que sufren por distintas razones, a las cuales he intentado sacar de su problemática utilizando varias técnicas y procedimientos, principalmente de terapia cognitiva. Muchas de estas personas son víctimas de lo que denomino mandatos irracionales perfeccionistas. Estos mandatos pretenden que seamos hombres y mujeres que han alcanzado el top 10", escribe Walter Riso en Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz, un libro en el que el popular psicólogo nos lleva a eliminar el sufrimiento inútil que ha creado la cultura del perfeccionismo obsesivo.

La libertad para mostrarnos tal cual somos y la liberación de las anquilosadas normas del 'dating' traen consigo también cierta relajación incluso en los códigos de vestimenta, pues quedar en vaqueros o con apenas maquillaje no es ya extraño dentro de esta tendencia. Lo realmente positivo no es sólo el triunfo de la autenticidad, sino también que incluso si la cita no va cómo esperábamos, no queremos olvidar que también emerge el denominado 'anecdating', que aboga por disfrutar de las citas aunque sea para poder contar alguna anécdota divertida o singular.

Imposible no pensar en el título de uno de los libros de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, para resumir esta forma de desenvolverse ahora también en el universo de las citas. Porque enfrentarse al 'dating', no lo neguemos, puede dar pereza, pero si finalmente apostamos por una fórmula más natural, al menos la pereza se rebaja un poquito menos… ¿No? Lo pregunto por una amiga…

