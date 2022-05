Crocs a partir de 22 euros: por qué apostar por el calzado más vendido de Amazon (¡disponible en más de 25 colores!)

Sí, con las Crocs el debate está servido. Mientras hay quien solo las concibe como un calzado profesional, está el club que las detesta por su diseño y por el furor que causa entre otro grupo, cada vez más numeroso, que las ha convertido en su zapato de referencia. Para estar por casa, para salir a hacer la compra, para ir a la playa e, incluso, para darle un toque diferente a sus outfits, no ven motivo para no lucir este zueco ortopédico con muchas virtudes para la salud de nuestros pies. Y es que, puede que no lo supieses, pero su diseño aporta confort gracias al soporte para el puente y la base anatómica que se adapta a los movimientos de la planta sin presionar, pero aportando sujeción.

¡Y hay más! Este calzado ofrece transpirabilidad para nuestros pies gracias a sus puertos de ventilación. Ventaja que, unida al material con el que están fabricados (Croslite), convierte a las Crocs en unos zuecos antibacterianos que impiden la aparición de los hongos que causan el mal olor. Sin con todos estos argumentos aún no te hemos convencido, desde 20deCompras tenemos otro; ¡y de peso! Hoy en Amazon, donde acumulan más de 216.000 valoraciones, puedes encontrar tus Crocs en el número y color que quieras a partir de 22 euros. ¡No dejes pasar esta oportunidad y enamórate de los zuecos más criticados!

El modelo de Crocs más vendido de Amazon. Amazon

Este popular calzado aporta mucha comodidad a nuestros pies, por lo que son un calzado muy adecuado para combinar en nuestro día a día. Sus puertos de ventilación permiten que esta zona del cuerpo transpire y también posibilitan la evacuación del agua en caso de que entre en su interior. Su tira trasera permite un ajuste seguro para que podamos usarlo sin miedo a sufrir ningún daño. El modelo destacado sobre estas líneas es el clásico, uno de los que ha conquistado a más usuarios. Lo ha conseguido gracias a que ofrece 28 colores disponibles, para que escojamos el que más nos guste.

Eso sí, como ocurre con la mayoría de productos de moda en Amazon, el precio final depende del color y de la talla escogida. Así, aunque el precio de partida de los Crocs Classic es, a día de hoy, 21,94 euros, te recomendamos investigar los colores disponibles en la talla que deseas, para saber con cuál puedes conseguir un mejor precio.... ¡a no ser que te hayas enamorado de un tono concreto! Pero que no cunda el pánico, Amazon pone a tu disposición el servicio Prueba primero, paga después en el que puedes probarte el calzado tranquilamente en tu hogar y, cuando estés seguro de que es la talla que necesitas y el color que te encaja, harás el pago.

