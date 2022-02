Prueba primero y paga después: así puedes comprar ropa en Amazon sin miedo a equivocarte con la talla

Aunque comprar nos encanta, cuando se trata de moda hay muchas ocasiones que la pereza nos invade, puesto que no nos apetece tener que quitarnos nuestras prendas para probarnos las candidatas a formar parte de nuestro vestidor... ¡incluso cuando estamos antes auténticos chollos! Si nos acercamos hasta las tiendas físicas con esta apatía tenemos una opción muy clara: comprar lo que nos interesa, probárnoslo en casa tranquilamente y devolver lo que no nos encaje. Claro que, en los ecommerces no nos queda otra opción porque no tenemos posibilidad de probárnoslo. Así, estamos obligados a pagar todo lo que queremos comprar y, si luego no nos encaja, comenzar el proceso de devolución que, en ocasiones, llega a ser insoportable.

Sin embargo, desde Amazon nos lo ponen mucho más fácil, y no solo respecto a las devoluciones, un proceso sencillo que apenas nos supondrá quebraderos de cabeza. El gigante del comercio online ofrece a los miembros de su club Prime muchas ventajas y, más allá del envío gratuito y el acceso a plataformas de streaming, pone a disposición del usuario el servicio Prueba primero, paga después, para que los usuarios no tengan que hacer frente al desembolso total de las prendas si saber si les van a encajar. Así, el marketplace da la posibilidad de que pruebes primero si te encaja aquello que has pedido sin tener que pagarlo y, después, cuando ya tengas claro aquello que mejor te encaje, pagues.

Si te lo planteabas... ¡no, este servicio no tiene ningún coste adicional! Es una recompensa que Amazon ofrece a todos aquellos que ya forman parte de su club Prime para mejorar la experiencia de compra y asegurarse de que todos los usuarios acaban satisfechos tras rastrear su catálogo, dar con el producto o la oferta que mejor se adapta a sus necesidades (¡o bolsillos!) y quedarnos con lo que sí les convence.

Pero, ¿es difícil acceder a este servicio? ¡Para nada! Desde el gigante de las compras online han disminuido los obstáculos para poder comprar moda, probártela y devolverla si la talla no es la adecuada en menos pasos. Solo hay que seleccionar en pago en diferido para recibir el pedido antes de comprarlo de forma definitiva (¡y sin que el dinero desaparezca de nuestra cuenta!). Eso sí, solo es válido para un máximo de seis artículos, aunque sin importar si pertenecen a su catálogo de indumentaria, calzado o accesorios femeninos, masculinos o infantiles.

Y aún hay más: para las devoluciones, los clientes pueden usar el mismo embalaje que recibieron, evitando cualquier posible gasto, así como la etiqueta de prepago que acompaña a cada envío. ¿No crees que deberías probar este servicio?

Para beneficiarte de este servicio, además de ser Prime (dispones de un periodo de prueba gratuito de 30 días), puedes acceder directamente al catálogo suscrito a Prueba primero, paga después en este enlace. Pero también tienes otras opciones: si buceando en al catálogo de Amazon das con un producto textil o de moda que disponga de esta opción, puedes seleccionarla a la hora de añadir tu producto a la cesta.

Las flechas azules indican los lugares en los que se puede seleccionar esta opción. Amazon/ 20deCompras

