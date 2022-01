Cómo hacer una lista de nacimiento con Amazon para ahorrar (y cinco regalos que todos los padres deberían incluir)

La llegada de un bebé siempre es motivo de celebración. Pero, también, un estrés añadido a nuestra rutina: hay que organizarlo todo para que no haya detalle que escape a nuestro control. ¡Suficiente tenemos, sobre todo si somos primerizos, con adaptarnos a los muchos cambios que los niños traen consigo! Sin embargo, y a pesar de que siempre hay algún familiar o amigo dispuesto a asesorarnos, lo normal es andar bastante perdidos entre los artículos fundamentales que sí hay que comprar, lo que puede ser de ayuda pero no imprescindible y lo que no tiene sentido. ¿Tampoco sabéis por dónde empezar? ¡Tranquilos

Desde 20deCompras, creemos que no deberíais perder la oportunidad de subirte al carro de montar una baby shower... ¡con lista de nacimiento de Amazon incluida! Y es que, si no lo sabías, el gigante de las compras online cuenta con un servicio para contarle a todos los interesados cuáles son los regalos que pueden hacerle al nuevo miembro de la familia para acertar... ¡y conseguirlos con descuento! Cómo lo lees, seas Prime o no, puedes disfrutar de un descuento del 15% o el 10, respectivamente, en cualquier artículo de las listas que, en total superen los 200 euros.

Eso sí, para conseguir esta rebaja hay que poner los códigos ‘15LISTA’, si eres Prime, o ‘10LISTA’, si no lo eres, para disfrutarlo. Pero hay mucho más que el descuento: desde Amazon nos harán un regalo de bienvenida, cuentan con listas de productos predefinidas para ayudarte a preparar la llegada de tu bebé y ponen a nuestra disposición más de 100.000 productos para ayudarte desde tu embarazo en adelante. Claro que, de todo lo que ofrecen, ¿con qué nos quedamos? Bajo estas líneas, cinco (¡muy!) buenas ideas que no deberían faltar en ninguna lista de nacimiento.

Cinco regalos que todos deberían incluir

- Columpio con balanceo automático

- Chupetes que brillan en la oscuridad para no perderlos en la cuna

- Silla de coche giratoria (grupo 0+, 1, 2 y 3)

- Trona evolutiva 6 en 1

- Minicuna de colecho

