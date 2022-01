Atención, papás: si hay un bebé en casa, ser Amazon Prime tiene ventajas y descuentos especiales

En los últimos tiempos hemos descubierto que hay un club Amazon para cada tipo de persona. El servicio Prime Video, para los amantes del streaming audiovisual, o el de Kindle para los que devoran libros (o Audible si eres de los que prefieren escucharlos). Los que se dedican a los negocios también pueden disfrutar de su club en el gigante del comercio online, igual que los estudiantes. Pero si hay algo que todos estos servicios tienen en común es que disponen de múltiples ventajas. Y, por supuesto, las familias también pueden beneficiarse de ellas. ¿Cómo? A través de Amazon Prime, el club premium del marketplace que nos tiene enamorados por sus envíos gratuitos y en un día en la mayoría de productos y por su acceso prioritario a ofertas entre otras ventajas.

Dentro de este servicio encontramos el club Amazon Familia, donde los expertos del gigante del comercio online te ayudarán a satisfacer las necesidades de tu hijo, ya sea un bebé o esté en periodo de crecimiento. Basta con indicar la fecha de nacimiento del pequeño para obtener recomendaciones basadas en su edad. Además, podrás beneficiarte de hasta un 20% de descuento en pañales, comida para bebés y otros productos interesantes para pequeños, así como aprovechar los consejos y ofertas exclusivas del marketplace.

No olvides que, si eres de los que necesita probar para luego decidir, Amazon tiene para ti una grata sorpresa. El gigante de las compras online ofrece 30 días de prueba gratis para conocer el servicio Prime y, si pasado este tiempo no te convence, tranquilo: no hay ningún tipo de compromiso. Es más, seguro que no te arrepientes, porque el marketplace te abrirá las puertas a un universo de posibilidades. Tanto así, que también tiene trucos y secretos para que los niños recojan los juguetes en casa o todo lo necesario para garantizar su higiene.

Adelántate a su nacimiento

Sí, con Amazon puedes prepararte para la llegada de tu bebé para tener todo listo para cuando esta pequeña revolución llegue a tu vida con la Lista de nacimiento. Así, este servicio, además de ayudarte a encontrar todo lo necesario, puede ser de gran ayuda para tus amigos y familiares, puesto que puedes compartirla con ellos para que sepan qué regalar al recién nacido. Después, Amazon te permite agradecérselo para saber qué regalos se han hecho ya. También puedes añadir artículos desde cualquier sitio web para tener todo bajo control en una sola lista. ¡Ah! Y para los miembros de Prime, los envíos son gratuitos.

