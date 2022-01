Dinos cómo eres (¡y qué compras!) y te diremos cuál es tu club 'prime' de Amazon para ahorrar en 2022

Sobre gustos, no hay nada escrito. Mientras están aquellos que no pueden decir a no a nuevos lugares, ya sea descubrir Madrid a través de sus tours o alguna de las ciudades extranjeras con más tirón entre los viajeros; otros prefieren disfrutar de una sesión beauty en casa sin prisas. También están aquellos que no se resisten a un plan deportivo, gastronómico o a una tarde entre videojuegos… Planes tan diferentes como usuarios existen, aunque, por si no te has dado cuenta, todos tienen algo en común: ¡hay que tener las herramientas necesarias para disfrutarlos! Y, como cabe esperar, tienen un precio.

Pero, que lo tengan, no implica que tengamos que pagar mucho por disfrutarlas, y buena prueba de ellos son los diferentes clubs que desde Amazon acercan a los usuarios. Plataformas de streaming con diferentes beneficios que son de gran ayuda para seguir creciendo en nuestros hobbies sin invertir todo nuestro sueldo. Desde el clásico Prime para que comprar online sea más barato hasta opciones menos conocidas, como la lista de bodas o las ventajas por ser estudiante, estas son las propuestas del gigante de las compras online para no abandonar lo que te apasiona. ¿Te apuntas?

Este es tu club Amazon si...

- … ¡te encantan las compras online! Prime es la suscripción que necesitas para ver las ofertas del marketplace antes que nadie, aprovechar los mejores descuentos, los envíos gratis y, en algunas ocasiones, entregas en 24 horas. ¿A qué esperas?

Tiene un periodo de prueba de 30 días gratis sin compromiso

- … ¡nunca dices no a un maratón de series o pelis! Prime Video es la suscripción que necesitas si lo que quieres es tener acceso a películas y series aclamadas por la crítica y a contenidos originales de los que ya todos hablan, como Fleabag, The Boys o La maravillosa señora Maisel.

Tiene un periodo de prueba de 30 días gratis sin compromiso

- … ¡no puedes vivir sin música! Music Unlimited es un streaming musical sin anuncios que te dará acceso ilimitado a 70 millones de canciones (incluyendo los últimos y más relevantes artistas y álbumes). ¿Qu por cuánto? Por 10 euros al mes.

Tiene un periodo de prueba de 30 días gratis sin compromiso

-... ¡leer, leer y más leer! Kindle es todo lo que necesitas si tienes ganas de descubrir nuevos autores, libros y géneros. ¡Hay más de un millón de títulos entre los que escoger! Y sí, si eres de la opción audio, también hay un club para ti: ¿conoces Audible?

Tiene un periodo de prueba de 30 días gratis sin compromiso

- ...¡eres estudiante! El servicio Prime Student de Amazon te permite beneficiarte de lo mejor de Prime... ¡a mitad de precio! Envíos gratuitos, en un día, Prime Video, Prime Gaming y Prime Reading, entre otras plataformas, para que puedas sacarle el máximo partido a Amazon.

Tiene un periodo de prueba de 90 días gratis sin compromiso

- ...¡lo tuyo son los negocios! Si tienes una empresa, necesitas Amazon Business, un servicio que ayuda a simplificar las compras reduciendo costes, obteniendo descuentos al comprar por cantidad, visualizando precios sin IVA, facturando automáticamente con IVA, creando grupos de compra entre diversos equipos y, por supuesto, todo con envíos gratuitos.

La creación de la cuenta es gratuita.

- ...¡te casas este año! Tener una lista de boda fácil y cómoda, tanto para los novios como para los invitados es ahora más fácil con la wedding list de Amazon. Además de añadir en ella todos vuestros deseos, podréis agradecer a los amigos y familiares y, también, personalizarla con fotos y notas. Y si vas a tener un bebé, también puede interesarte la lista de nacimiento.

La creación de la lista es gratuita.

