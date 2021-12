¿Cuál es la ciudad española con más éxito entre los usuarios de Civitatis? Pongamos que hablamos... ¡de Madrid!

No hay que irse muy lejos para disfrutar de una escapada inolvidable. Si bien es cierto que hacer alguno de los tours más famosos por París, Londres o Nueva York se asemejan al plan viajero perfecto (sobre todo ahora que las fiestas navideñas se nos echan encima), también son destinos que requieren de mucha organización, tiempo y, por supuesto, dinero. La experiencia de (re)descubrirlos será inolvidable, pero, dados los últimos cambios en las restricciones sanitarias, no son la opción más sencilla. Pero, ¿y si nos decantamos por la ciudad española que no deja de triunfar con sus experiencias entre los usuarios de Civitatis? Pongamos que hablamos... ¡de Madrid!

Los que decidan empezar a conocer la capital española con un free tour tienen muchas opciones donde escoger, puesto que en Civitatis cuentan con actividades temáticas para recorrer las calles madrileñas. Más allá del paseo que ofrece una vista panorámica general (con imprescindibles como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente, el Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Ópera y el Mercado de San Miguel), podemos aprovechar para descubrir en profundidad sus barrios más populares. Los de Chueca y Malasaña, por ejemplo, protagonizan una visita por dos de las zonas que más de moda están. Allí descubriremos la plaza Dos de Mayo, donde descubriremos los puntos emblemáticos de la Movida; la calle Fuencarral y las calles de Chueca, de estilo cosmopolita e impregnadas de cultura LGTBI. También podemos adentrarnos en las zonas más castizas y culturales con el free tour que recorre Lavapiés y la Latina, donde descubriremos muestras de arte urbano, plazas con historia, el teatro Valle-Inclán o la Tabacalera, entre otras propuestas. Todos estos recorridos tienen una duración de dos horas.

Madrid, desde las alturas, es mágica. Unsplash

Sin salir de las opciones free, los turistas (y también los madrileños que quieran conocer más historias de su ciudad) pueden descubrir la cara más histórica de la ciudad, con tours temáticos. El de la Inquisición, por ejemplo, recorren las huellas de este Tribunal en Madrid: desde la Plaza Mayor, testigo de la mayor condena pública de la Villa, hasta la plaza de Santo Domingo, donde se hallaban las mazmorras del Santo Oficio. Los amantes de la literatura no pueden dejar de disfrutar del free tour de Cervantes que recorre el barrio de las Letras. Allí observaremos el Teatro Español, el Ateneo de Madrid y otros monumentos culturales, sin olvidarnos de la estatua dedicada al célebre escritor.

La plaza mayor es un clásico al que volver una y otra vez. Unsplash

Pero Madrid tiene mucho más que ofrecer. El Palacio Real se puede visitar con Civitatis quienes nos enseñarán los secretos de una de las principales joyas arquitectónicas de la capital, entre ellos, las estancias principales. Esta visita se puede combinar con la entrada al Museo del Prado, una actividad guiada de cinco horas para descubrir parte del patrimonio histórico de Madrid. Los más futboleros también tienen una parada obligatoria en su timing: por un lado, el Santiago Bernabéu abre sus puertas para los aficionados a este deporte, con la entrada a su museo incluida. Por otro, los seguidores del Atlético de Madrid no pueden dejar de visitar el Wanda Metropolitano, además del museo del club rojiblanco. ¿Quieres descubrir todo lo que Madrid puede ofrecer?

