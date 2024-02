Este es el servicio de audiolibros que puedes probar 30 días gratis para volver a disfrutar de la lectura

La lectura es un buen hábito para el que no siempre tenemos tiempo. La apremiante rutina nos exige muchas horas y las pocas en las que no tenemos quehaceres, preferimos invertirlas en dormir y descansar. Sin embargo, con el éxito de los audiolibros, la falta de tiempo ya no es una excusa: permiten realizar otras actividades, ya sea trabajos mecánicos, tareas del hogar o deporte, al tiempo que se disfrutan de novelas clásicas y nuevos títulos.

Una de las plataformas que mejor ha conseguido posicionarse es la de Amazon, Audible, con más de 90.000 audiolibros de los que disfrutar y contenido exclusivo con el que demostrar carácter. ¿Cuánto pagarías por escuchar Frankestein, narrado por Quim Gutierrez; Alicia en el país de las maravillas, por Michelle Jenner; o Sherlock Holmes, por José Coronado? Pues, desde 20deCompras ya te decimos que menos de 10 euros al mes, pues esto es lo que cuenta la suscripción al canal de lectura que no para de ganar adeptos.

¡Y hay más! Para que caer en la tentación sea fruto de una decisión meditada, desde Amazon ofrecen un periodo de prueba gratuito de 30 días sin ningún compromiso. ¿No crees que aprovechar esta oportunidad es la mejor opción de empezar el año disfrutando de tus libros favoritos?

En esta plataforma de audiolibros podemos disfrutar de los últimos best seller, pero también de los títulos clásicos, de podcast, de sagas completas e, incluso de cursos de idiomas y contenidos originales. Además, se ha convertido en un método muy popular para disfrutar de una obra... ¡mientras nos dedicamos a otras tareas! Además, los más pequeños también tienen a su disposición un gran catálogo de lecturas imprescindibles infantiles para fomentar el hábito de leer en cualquier de sus versiones desde que son niños.

Tres productos donde probar Audible

El servicio de Audible se puede disfrutar desde su propia app a la que podremos acceder incluso sin conexión y desde cualquier dispositivo Apple o Android... ¡y sin olvidarnos de los dispositivos Alexa! Además, cada vez que progreses con un audiolibro o podcast se sincronizará de forma automática en todos tus dispositivos, para que no tengas que perder tiempo buscando dónde te quedaste si cambias de gadget de reproducción. Entonces, ¿dónde te apetece escuchar?

Fiel a Alexa y al Echo Dot. Si ya hace mucho que cuentas con el asistente inteligente de Amazon en tu hogar o si ha sido una incorporación navideña, este dispositivo es perfecto para disfrutar de Audible y pedir que reproduzca la lectura con tu voz.

Si tus Reyes Magos han sido generosos y bajo el árbol has encontrado una tablet, también puedes usarla para reproducir Audible. ¿Qué te parece este modelo Lenovo con una pantalla de 10,3 pulgadas? Samsung Smartphone Galaxy M12. Si necesitas renovar tu teléfono móvil, este puede ser una buena opción que, además, te permitirá escuchar Audible.

