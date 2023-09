Por fin llega a Audible la colección completa de Harry Potter: te contamos el truco para disfrutarla gratis

El 1 de septiembre es una fecha muy especial para los seguidores de Harry Potter: ¡es el momento de volver al colegio de magia y hechicería más famoso de la literatura! Como cada año, los mejores memes de la vuelta al curso en Hogwarts inundan las redes sociales y nos acompañan en la Vuelta al Cole en España, disparan las ganas de volver a visitar las novelas con las que J.K. Rowling nos hizo soñar con ser magos y brujas. Y es que son muchos los adultos que disfrutan de las aventuras de El niño que sobrevivió, como demuestran cada año las centenas de personas que se reúnen en la estación de King’s Cross, en Londres, para ver anunciar la salida del Expreso.

La falta de tiempo con la que apremia la rutina complica retomar los siete libros que forman la saga de Harry Potter, desde La piedra filosofal hasta Las reliquias de la muerte. Algo que muchos intentan atajar con la suscripción a canales de audiolibros que permitan realizar otras actividades, deportivas, laborales o del hogar, para optimizar el tiempo de lectura y aprovecharlo al máximo. Sin embargo, Audible, uno de los canales más populares no cuenta con la saga completa.

O, mejor dicho, ¡contaba! La plataforma de audiolibros de Amazon añadió el pasado 1 de septiembre la colección completa de Harry Potter a la lista de más 90.000 títulos que ofrece, dando la oportunidad a viejos y nuevos usuarios de disfrutar de los siete libros. Además, ahora puedes escuchar las novelas de forma gratuita... ¡y nosotros sabemos cómo!

septiembre

Cómo conseguir Audible gratis

El servicio de audiolibros de Amazon se ha popularizado en los últimos meses por permitir a los usuarios leer mientras se dedican a otras tareas. Por ello, son muchos los que quieren acceder a la plataforma en la que también encontramos contenidos originales. Lo mejor de todo es que se puede probar gratis durante 30 días. Después de este periodo, si te ha convencido, la cuota mensual es de 9,99 euros, pudiendo cancelar en cualquier momento. Pero, ¿cómo se accede a ese periodo gratuito? Solo hay que registrase en el enlace de la suscripción e introducir nuestros datos de pago, puesto que, aunque Amazon brinda un mes gratis, debe asignar una tarjeta a la cuenta para cuando se venza el periodo.

Además, no hay por qué pertenecer al club de Amazon (pese a que tiene muchos beneficios), para acceder a esta plataforma en la que disfrutar de la lectura. De hecho, aunque muchos usuarios se preguntan si Audible está incluido en la suscripción a Prime, se trata de servicios independientes que se contratan por separado. Los clientes premium del gigante del comercio online sí que pueden disfrutar de Prime Video o de una selección de libros en Prime Reading. Sin embargo, Audible no está incluido con Prime. Eso sí: si perteneces a este club, los días de prueba gratis son 90 en vez de los 30 habituales para quienes no forman parte de él.

Cómo funciona Audible

Una vez que accedemos a Audible, ya sea durante el periodo de prueba o en la suscripción mensual, disponemos de todas las ventajas del servicio. Para empezar, contamos con un extenso catálogo de más de 90.000 audiolibros y podcast originales, todo ello, sin anuncios. Esta plataforma también permite escuchar su contenido sin conexión y descargarlo en dispositivos variados, incluidos los de Amazon, para que puedas pedirle a Alexa que continúe el libro allá donde lo dejaste. La sincronización entre ellos es automática, por lo que no tienes que preocuparte por si empiezas a escuchar el título en un dispositivo y lo continuas en otro.

Otra de las curiosidades de la plataforma es que ha contado con algunas de las voces más populares del panorama español para narrar sus libros, con lo que podemos escuchar a José Coronado o a Michelle Jenner leer el título que nos gusta tanto.

