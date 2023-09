Pérez Reverte o María Oruña entre las novedades literarias para Kindle que ven la luz en septiembre

Si te estás preguntando qué libros van a salir en las próximas semanas, los que están ya en preventa que puedes reservarte o los títulos que acaban de ver la luz, este es el lugar correcto para descubrir las novedades literarias de septiembre de 2023 en España. Por ejemplo, el nuevo caso de la serie "Los libros del puerto escondido" de María Oruña, que ya ha atrapado a más de 1.000.000 de lectores, está a punto de ver la luz. Con esta saga la abogada, novelista y columnista española ha conquistado muchas noches en vela de lectores amantes del género negro. Pero, no es la única novedad que trae septiembre, el famoso escritor Arturo Pérez Reverte vuelve a las librerías con El problema final, un crimen imposible con un detective insospechado.

Sin olvidar los títulos que acaban de ver la luz y ya han arrasado en ventas como No te veré morir de Antonio Muñoz Molina, el nuevo libro del escritor español y académico de la Real Academia Española desde 1996 que salió hace menos de una semana y cuenta una historia de amor a distancia. Así que, es normal que los quieras todos para olvidar el mes en el que el verano se termina. Sin embargo, la economía y el espacio en casa no dejan comprar todos los libros que quisiéramos. A no ser que tengas una solución para poder tener todos los títulos nuevos que desees en el mínimo espacio y con una inversión menor de dinero, es decir, con un libro electrónico. Sí, has leído bien, ya es hora de que te pases a la forma cómoda y económica de leer porque en un Kindle, por ejemplo, te cabrán más de 15.000 libros.

Los títulos Kindle más esperados de septiembre

- Los inocentes, de María Oruña (13 de septiembre). Faltan dos semanas para la boda de la teniente Valentina Redondo y Oliver Gordon. En medio de los preparativos, les sorprende la noticia de un atentado masivo en el Templo del Agua del famoso balneario cántabro de Puente Viesgo.

- El problema final, Arturo Pérez Reverte (5 de septiembre). No se trata de un desafío entre el asesino y el detective, sino de un duelo de inteligencia entre el autor y el lector.

- La armadura de la luz, de Ken Follet (26 de septiembre). Vuelve el mejor Follett con la emocionante quinta entrega de la saga Los pilares de la Tierra. El choque de progreso y tradición y una guerra que amenaza con engullir toda Europa en la más ambiciosa y épica novela del maestro de la ficción histórica.

- Alas de Sangre, de Rebecca Yarros (15 de noviembre). Reserva ya el nuevo fenómeno de fantasía juvenil del que todo el mundo habla. No te pierdas la primera edición con cantos tintados y acabados exclusivos. Ya es el más vendido en Amazon, meses antes de su lanzamiento.

