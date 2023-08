Las novedades de libros de 2023 también llegan en agosto: todo lo que puedes leer con el mes gratis de Kindle Unlimited

El verano es la época favorita de muchas personas para leer todos los libros que, durante el invierno, con el trabajo y las obligaciones, no tienen tiempo de disfrutar. Y, para renovar los libros que leer en la playa o en la montaña, en agosto hay multitud de novedades literarias en España como la última novela de Antonio Muñoz Molina, No te veré morir, que saldrá a la luz a finales de este mes. Sin olvidar otros títulos que van escalando posiciones hasta colocarse como los más leídos este verano de 2023. El verano comenzó ya para muchos en mayo y junio con las novedades literarias más jugosas, pero, no puedes perderte estas nuevas.

Los títulos Kindle más esperados de agosto

- No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina (30 de agosto). El nuevo título del escritor español y académico de la Real Academia Española desde 1996 verá luz a finales de este mes, pero ya puedes reservar tu ejemplar en Amazon por 18,90 euros y por solo 9 euros si quieres la versión Kindle. Durante su juventud, Gabriel Aristu y Adriana Zuber protagonizaron una apasionada historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. El futuro, sin embargo, tenía otros planes para ellos. Separados durante cincuenta años por un océano de incomunicación, ella atrapada en la España de la dictadura, él viviendo el éxito profesional en Estados Unidos, vuelven a encontrarse en el ocaso de sus días. No te veré morir es una novela sobre el poder de la memoria y del olvido.

- La verdad silenciada, de Ragnar Jónasson (30 de agosto). Esta novela es "un intenso y adictivo Cluedo", tal y como lo ha definido el periódico regional Le Parisien. En medio de la noche polar azotada por el viento y la lluvia, Herjólfur, el nuevo inspector jefe de la policía de Siglufjördur, es asesinado a sangre fría en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Ari Thór iniciará una investigación al lado de Tómas, su antiguo superior, quien viaja desde Reikiavik para apoyarle en la búsqueda del asesino: ¿a quién puede beneficiar la muerte de un policía? ¿Y acaso no tienen muchos de los habitantes del pueblo una buena razón para querer sembrar el caos? Estas preguntas tendrás que resolverlas cuando vea la luz el libro que ya puedes reservar y comprar por nueve euros.

- Las garras del águila: una novela de Lisbeth Salander (de la Serie Millennium) Karin Smirnoff (30 de agosto). Sí, la serie continua, y es que, "mientras existan hombres que no amen a las mujeres… Lisbeth Salander volverá". Este agosto llega la nueva novela de la Serie Millennium, el fenómeno literario que ha atrapado a más de 105 millones de lectores, de la mano de Karin Smirnoff, autora revelación de la narrativa sueca.

Los libros que lo están petando el verano de 2023

- La rebelión de los buenos. Premio de Novela Fernando Lara 2023 es uno de los números uno más leídos y vendidos de este verano. Roberto Santiago reinventa la novela negra con una trama absorbente que desafía el poder de los amos del mundo.

- El juego del alma. Después de alcanzar 2.000.000 de ejemplares vendidos, Javier Castillo pone en jaque al lector en su quinta novela.

