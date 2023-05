Novelas sociológicas, libros a punto de convertirse en best seller o nuevos descubrimientos de ficción. Todo esto, y más, tiene mayo, un mes cargado de nuevos lanzamientos literarios que merece la pena leer, así que no te pierdas ninguno. Se trata de un mes en el que vuelve uno de los escritores favoritos de novelas juveniles, Blue Jens (el escritor español Francisco de Paula), en el que verán la luz escritos sociológicos críticos, un mes en el que muchas novelas de historias de mujeres se expondrán en librerías, como la nueva novela de la escritora Heather Terrell. Y, además, un mes en el que el nuevo libro del guionista, actor y escritor español Albert Espinosa, Qué bien me haces cuando me haces bien, sigue arrasando en ventas.

Sin embargo, es muy fácil querer tener todos los libros y muy difícil comprarlos a la vez (por el gasto que supone) o almacenarlos todos en casa, por lo que tendremos que elegir entre los títulos que queremos. O no. Si no quieres elegir, es el momento perfecto para pasarse al equipo del libro electrónico. Si tienes un Kindle te cabrán más de 15.000 libros y por menos dinero.

Además, si quieres ahorrarte todavía más dinero, puedes suscribirte al servicio de lectura, Kindle Unlimited, con el que tienes acceso a un millón de títulos disponibles para leer en cualquier dispositivo. El primer mes, además lo tienes gratis, por lo que podrías aprovechar para descargar todas estas novedades de mayo. Y, después, puedes renovar la suscripción por menos de 10 euros al mes a cambio de infinidad de libros y revistas.

Una vez que tienes acceso a los libros que quieres, el dispositivo más apropiado para leerlos es con un Kindle, ya que su tinta es electrónica, no daña tus ojos, tiene mucha capacidad, batería doble y es muy económico. Por ejemplo, uno de los últimos modelos del año pasado con pantalla de seis pulgadas solo cuesta 100 euros. Compacto, ligero, con mucha resolución y ¡económico!

La pantalla es anti brillos para que podamos leer con comodidad. Mediamarkt

Los títulos Kindle más esperados de mayo

Si quieres leer una apasionante novela basada en hechos reales sobre una de las mujeres más poderosas del mundo del arte y los libros de Nueva York, el nuevo libro de Heather Terrell, bajo su pseudónimo Marie Benedict, es lo que buscas. La Coleccionista ha visto la luz este 3 de mayo de 2023 y ya está disponible por menos de 8 euros en versión Kindle. (La versión en tapa dura son 20 euros y la edición de audiolibro es gratis con el primer mes de Audible, el servicio de Amazon).

Mayo nos trae también la nueva novela del youtuber Jano García, una obra muy novedosa y valiente que no dejará indiferente a nadie. ¿Qué es la democracia? ¿Es una forma de gobierno justa y bondadosa para los ciudadanos? Jano García regresa con la novela Contra la Mayoría sobre los pasos de la democracia para realizar un análisis crítico de por qué, en muchas ocasiones, la decisión de la masa no implica que sea la más acertada.

Y si eres fan de la literatura juvenil, reserva ya La última melodía de Chopin de Blue Jens porque verá la luz este 24 de mayo. El autor de grandes éxitos como la trilogía de La chica invisible y El campamento vuelve a las librerías para cerrar la bilogía iniciada con Los crímenes de Chopin. En La última melodía de Chopin Blue Jeans vuelve a superarse con este thriller trepidante, lleno de giros que atraparán al lector.

Para cerrar la lista, un libro imprescindible que ya se lanzó hace un par de meses, pero que lo está petando ahora en mayo: Qué bien me haces cuando me haces bien, de Albert Espinosa. El actor, cineasta, guionista y escritor español cierra una trilogía con este libro de relatos que se encuentra entre los más vendidos del momento. Este último libro, como ha apuntado el catalán en más de una ocasión, "es el más personal".

