Una de las novedades literarias de junio para disfrutar en tu Kindle

El mes de la feria del libro en Madrid llega cargado de interesantes novedades literarias en España, tanto en formato físico como digital, que los amantes de la lectura están deseando devorar. Y para disfrutar de todos estos nuevos lanzamientos sin arruinarte ni llenar tu casa de ejemplares, nada mejor que recurrir a tu fiel Kindle. ¡Junio promete ser un gran mes para los lectores españoles!

¿Sabías que en uno de estos dispositivos de lectura electrónica caben más de 15.000 libros? Además, suscribiéndote al servicio Kindle Unlimited de Amazon por solo 9,99€ al mes (¡con el primer mes gratis!), tendrás acceso a un catálogo de más de un millón de títulos. ¡Una oferta inmejorable!

Y si aún no tienes un Kindle, este es el momento ideal para hacerte con uno. Su tecnología de tinta electrónica no daña la vista, no produce reflejos incluso bajo la luz solar directa, tiene una gran capacidad de almacenamiento y una batería de larga duración. Amazon ofrece modelos muy asequibles con los que podrás amortizar tu suscripción a Kindle Unlimited en poco tiempo. De hecho, la inversión que tienes que hacer es menor de ¡110 euros!

Con 4,6 estrellas de puntuación positivas de usuarios que ya lo han probado. Amazon

Uno de los títulos Kindle más vendidos

Empecemos por el nuevo libro de Elísabet Benavent, escritora española conocida en redes sociales como Beta Coqueta, que ha saltado a la fama con sus novelas de comedia romántica tan famosas como la saga En los Zapatos de Valeria. Tras vender más de 4.500.000 copias de sus libros, Elísabet Benavent demuestra su maestría narrativa en Esnob, explorando las relaciones amorosas en un mundo acelerado donde es común encontrar pareja con un simple match. Esnob ofrece una visión crítica y sarcástica de las relaciones humanas, siendo a la vez divertida y conmovedora, porque en esta historia, el desenlace es lo de menos. La versión Kindle no cuesta menos de 11 euros

