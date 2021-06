¿Todavía no sabes cuáles son las ventajas de suscribirse a Amazon Prime?

Está claro que cualquier usuario que accede a Amazon puede realizar compras en casi la totalidad de productos con una cuenta gratuita, pero el gigante del comercio online posee un servicio premium, Amazon Prime, que, si todavía no lo conoces, es la mejor opción ahora que llega el Prime Day. Esta celebración es uno de los eventos más esperados por los clientes de esta plataforma de venta y comienza el próximo 21 de junio. Dos días en los que los clientes de esta suscripción podrán adquirir multitud de productos destacados, tanto de grandes como pequeñas empresas y a precios más que económicos.

Suscribirse a Amazon Prime permite recibir envíos totalmente gratuitos y todavía más rápido, ¡de uno a tres días!, en miles y miles de productos y sin una cantidad de compra mínima. El precio de estar abonado a este servicio es de 36 euros al año o 3’99 al mes, sin contar conque la plataforma te permite cancelar la suscripción en cualquier comento, hayas seleccionado el pago único o fraccionado.

Si nunca has estado registrado en Amazon Prime, puedes disfrutar de 30 días de prueba gratis sin compromiso. ¡Así que no existen excusas!, no puedes perderte todas estas facilidades ahora que se acerca el Prime Day con multitud de ofertas.

El servicio Prime de Amazon da acceso a muchas ventajas. Unsplash

¿Quieres saber algunas de las ventajas que te pierdes sin ser Amazon Prime?

Una de las cosas que más puede impactar es el envío de productos totalmente gratis y mucho más rápido que un envío convencional. Hay hasta dos millones de productos que pueden llegar a tu casa en un solo día. Y en dos o tres días, también tienes disponibles otros millones de productos más.

No podemos olvidar el acceso prioritario a las ofertas 'flash', esas que desaparecen tan rápido. Con el acceso prioritario, los clientes de Amazon Prime tienen más probabilidad de encontrar exactamente lo que buscan a buen precio siendo los primeros en acceder a las ofertas 'flash'. Para que nos hagamos una idea, un cliente Prime conoce estas ofertas 30 minutos antes de su inicio.

Además de las ventajas que Amazon Prime ofrece en envíos, la suscripción también incluye otros servicios atractivos como Prime Video, Amazon Music o Prime Reading. Todo esto para ver miles de películas y series, escuchar música o leer los mejores libros. Un tres en uno, sin ninguna duda.

¿Cómo darte de alta?

Para darse de alta en la suscripción solo tienes que crear una cuenta de Amazon o ingresar con una existente desde la página de Amazon Prime, haciendo clic en el botón con la leyenda “Empezar mi periodo de prueba gratis”.

Una vez dentro, el servicio pedirá registrar una tarjeta de crédito o débito, pero no realizará ningún cargo hasta pasados los 30 días del periodo de prueba, en caso de que el usuario decida seguir suscrito. Después, simplemente hay que volver a clicar en el botón “Empezar mi periodo de prueba gratis” para comenzar a disfrutar de Amazon Prime.

