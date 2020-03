Si eres estudiante, es cierto que estos días no estarán resultando sencillos para ti. Educación está reorganizado a profesores, estudiantes y materias para que el curso 2020 – 2021 no caiga en saco roto y, aunque se hayan pospuesto fechas clave como los exámenes de acceso a la universidad o los parciales y finales habituales y haya sido necesario iniciarnos en la educación a distancia a la fuerza, gracias a la tecnología los alumnos podéis continuar con vuestra formación a través del correo electrónico y las plataformas virtuales educativas durante los meses que abarque la suspensión de las clases.

Pero esta no es la única noticia buena que trae la tecnología. Entre trabajos, clases y apuntes, los expertos recomiendan tomar descansos y alternar el trabajo con actividades para evadir la carga mental. ¿Cómo? Dedicándole tiempo a los hobbies que se pueden practicar desde casa o a todas esas actividades a las que en tu vida normal no puedes dedicarle tanto tiempo: series, música, videojuegos, libros… La buena noticia es que, para que tu bolsillo no se resienta, puedes disfrutar de todos ellos a través de la versión para estudiantes de Amazon Prime: Amazon Prime Students, que ofrece los tres primeros meses gratis y, a partir de entonces, puedes disfrutar del servicio hasta cuatro años a mitad de precio (18 euros), así como cancelarlo cuando prefieras. Pero... ¿por qué interesa este servicio a los estudiantes?

¿Por qué te interesa tener Amazon Prime si eres estudiante?

Envíos rápidos y gratis en millones de productos Descuentos especiales en productos seleccionados que puedes comprobar cada día Películas y series en la plataforma de 'streaming' Prime Video (de la que también tienes 30 días gratis si solo quieres suscribirte a este servicio) Canciones (¡sin anuncios!) en Prime Music Cientos de eBooks Kindle con Prime Reading Acceso a contenido adicional para juegos de Twitch con Twitch Prime Acceso prioritario a ofertas flash Almacenamiento ilimitado y gratuito de fotos

El catálogo de Amazon Prime Video cuenta con un sinfín de títulos y, también, contenidos originales. Amazon

Y además de estas ocho razones, hay una más: tienes tres meses de prueba gratuitos. ¿Todavía te quedan dudas?

