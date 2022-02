Cómo conseguir (¡durante un mes gratis!) que José Coronado o Michelle Jenner te lean tu libro favorito

Aunque es un placer, no siempre tenemos tiempo para disfrutarlo. La lectura nos exige concentración exclusiva y, ya sea en formato papel o apostando por alguno de los ebooks que tan de moda se han puesto, nos impide hacer ninguna labor mientras nos dedicamos a ella. Por eso, son muchos los que renuncian a este hobby para poder, por ejemplo, poner la casa en orden o hacer el batch cooking de la semana cuando volvemos de trabajar. Pero, ¿sabías que no tienes por qué decir adiós a los libros? Desde 20deCompras tenemos una solución que te va encantar y que, además, te va a salir gratis durante el primer mes.

Audible, con más de 90.000 audiolibros de los que disfrutar y contenido exclusivo con el que demostrar carácter, es el canal que Amazon ha lanzado para hacer las delicias de aquellos que quieren devorar libros... ¡al tiempo que hacen otras actividades! Una solución efectiva para no dejar de lado los best sellers, ni los clásicos ni las propuestas más desconocidas por menos de 10 euros al mes. Además, no siempre se tiene la oportunidad de que alguna de las voces más famosas de nuestro país te lea El gran Gatsby, Harry Potter o Frankenstein; y es que, ¡el gigante de las compras online ha encargado a grandes actores la narración de los títulos más buscados. ¿Quieres descubrir quiénes son y qué van a leer por ti?

¿Qué voces vas a encontrar en Audible?

Los títulos de Sherlock Holmes, Drácula y El gran Gatsby tienen un factor común en Audible: todos están narrados por la inconfundible voz del actor español José Coronado. Con ello, podemos disfrutar de una lectura más inmersiva en la que el misterio y la tensión están servidos. Por su parte, Michelle Jenner pone voz a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll y a El Alquimista, de Paulo Coelho; mientras que la actriz Leonor Watling es la encargada de narrar los títulos de la saga de Harry Potter. Otros personajes de la cultura española que ponen su voz a parte del catálogo de Audible son Juan Echanove, en El Corazón de las Tinieblas; Quim Gutiérrez, en Frankenstein; Adriana Ugarte en Las Alianzas de Stan Lee o José María Pou en Moby Dick.

Además de best sellers, títulos clásicos y todo tipo de propuestas, en Audible también podemos encontrar podcast de lo más variados... ¡y con voces de famosos! Los más pequeños (o los nostálgicos) pueden disfrutar de la voz de Emilio Aragón en El desván de Miliki, un espacio para las canciones, los cuentos y la diversión. Alaska entrevista a grupos míticos del pop y rock español en Gen dro y Mario Vaquerizo repasa la historia con su particular sentido del humor en La historia con Mario.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.