Cómo elegir el libro electrónico perfecto: de la pantalla a los formatos que admite (¡sin pasar por alto el precio!)

Aunque el papel guarda un encanto difícil de sustituir, los libros electrónicos no paran de ganar adeptos. Y es que solo hace falta un buen gadget y una suscripción para tener a mano numerosos títulos con los que ponernos al día con aquellos clásicos que nunca acabamos de leer o con los nuevos best sellers que tantas conversaciones copan a nuestro alrededor. La dificultad, así, no está en encontrar aquellos títulos que nos trasportarán a otros mundos y nos permitirán conocer a nuevos personajes, sino en dar con un dispositivo que aúne la calidad precio que se adapta a cada usuario. Pero, ¿cuáles son las características que nunca deben faltar en un buen libro electrónico?

La pantalla es, quizás, el primer factor a tener en cuenta: debe rondar las 6” (el tamaño de la mayoría) y asegurar una buena calidad, tanto en la resolución como en los modos de ajuste de brillo disponibles. Tampoco se quedan atrás el número y tipo de formatos que puede leer, pues, si bien es cierto que existen herramientas para cambiar de uno a otro, cuanto mayor sea la disponibilidad, más grande será nuestra biblioteca. Por último, tampoco conviene dejar de lado el diseño, ya que, cuanto más ligero y manejable sea, más tiempo dedicaremos a la lectura.

Teniendo en cuenta estos tres factores, desde 20deCompras hemos rastreado el catálogo de Amazon para comprobar si su famoso Kindle cumple con estas tres premisas y si, además, tienen un precio asequible. ¿La respuesta? ¡Sí! Y te lo demostramos bajo estas líneas.

El libro electrónico, de Kindle. Amazon

Esta versión cuenta con una pantalla de 6’’ sin reflejos con lo que podemos disfrutar de lectura hasta en los días más soleados. Asimismo, integra luz regulable para que podamos leer dentro y fuera de casa, tanto de día como de noche. Tiene una capacidad de 8 GB para almacenar una gran cantidad de libros en los que, además, puedes subrayar pasajes, traducir palabras y hasta buscar definiciones. Además, con la app de Kindle puedes descargar libros directamente sin necesidad de usar un ordenador. Eso sí, admite todos los formatos excepto EPUB, aunque siempre puedes echar mano de un conversor de formatos. Por último, en cuanto su autonomía, con una sola carga puede durar semanas.

El ‘streaming’ de los libros

La compra de este dispositivo incluye tres meses de acceso gratuito a Kindle Unlimited, el servicio de streaming de Amazon que te ofrece más de un millón de títulos de diversos géneros y autores. Esta plataforma es apta para lectores empedernidos que no entienden un día de su vida sin tener un libro entre las manos. Para acceder a su catálogo no es necesario contar con un Kindle, puesto que basta con descargarse la aplicación de lectura para hacerlo desde cualquier dispositivo. Una vez superados los periodos de prueba, el precio del servicio es de 9,99 euros al mes.

