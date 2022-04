El Día del Libro se acerca... ¡y nos encanta! Aunque también nos recuerda que, últimamente, le dedicamos mucho menos tiempo a la lectura del que deberíamos. Nuestras rutinas son asfixiantes: la concatenación de tareas no cesa y los pocos minutos de los que disponemos, seamos sinceros, los empleamos para ponernos al día con las últimas novedades de nuestra plataforma de streaming favorita. ¡Cómo vamos a decir no a este momento de relax y desconexión! Pero, ¿quién dijo que hay que renunciar a hacer otras tareas mientras disfrutamos de una buena novela? En 20deCompras tenemos un secreto que contarte: se llama Audible, es el catálogo de audiolibros de Amazon y cuenta con más de 90.000 títulos entre los que escoger.

Un completo servicio que podemos probar gratis durante todo un mes (para descubrir si nos gusta esta forma de devorar novelas) que, además, encaja con todos los perfiles (¡y edades!) de usuarios. Podemos escuchar desde los best sellers que no pasan de moda, como La sombra del viento, a las sagas juveniles de las que nunca nos cansamos, como Harry Potter. Y no es la voz de cualquier: el servicio de Amazon cuenta con narradores de nivel como José Coronado, Michelle Jenner, Quim Gutiérrez o la carismática Samantha Hudson. ¿No crees que son motivos suficientes para darle una oportunidad a la prueba gratuita? Créenos, es la mejor forma de ponerse al día con la lectura mientras aprovechamos el tiempo para limpiar, cocinar, hacer deporte o descansar. ¡Palabra de 20deCompras!

Todas las ventajas de Audible

Más de 90.000 títulos de forma ilimitada. El catálogo de este servicio es muy extenso para que podamos encontrar siempre una propuesta que nos apetezca disfrutar. Esto incluye los últimos 'best seller', podcast, sagas completas, cursos de idiomas y contenidos originales que no vas a encontrar en ninguna otra plataforma. Incluso los más pequeños tienen a su disposición cerca de 10.000 propuestas infantiles.

Incluso sin conexión. Este servicio de Amazon está disponible a través de una aplicación que se puede sincronizar con el teléfono móvil, la tablet e, incluso, con los asistentes de voz para poder disfrutar del título que nos apetezca en cualquiera de ellos. Por ello, se puede emplear hasta sin conexión para que nada nos interrumpa nuestra lectura.

Sincronización automática. Independientemente de en qué dispositivo disfrutes de la lectura, el audiolibro se sincroniza de forma automática en todos para que, cuando la retomes, lo hagas en el punto exacto en el que te quedaste.

Voces reconocidas. Son muchos los famosos y personajes reconocidos que prestan su voz a Audible: José Coronado, Michelle Jenner, Claro Lago, Adriana Ugarte, Mario Vaquerizo, Alaska son solo algunos de los ejemplos.

