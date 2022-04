Tres cuentos personalizados para celebrar el Día del Libro con los niños (¡y crearles adherencia a la lectura)

Leer no es solo un buen hábito, también un placer al alcance de todos que, sin embargo, conviene descubrir desde que somos pequeños para lograr adherencia. Y es que, si siendo niños aprendemos a viajar a través de las historias, con el paso de los años potenciaremos esta capacidad que hará que no haya minuto muerto del día si tenemos un buen libro a mano. También tiene grandes beneficios para estimular la actividad cerebral. Así lo aseguran desde la Sociedad Española de Neurología (SEN), quienes explican que leer desde una edad temprana "fortalece las conexiones neuronales, favoreciendo un mejor desarrollo afectivo y psicológico en los niños"; a lo que hay que sumar que "les da la oportunidad a niños y adolescentes a experimentar sensaciones y sentimientos con los que disfrutan, maduran y aprenden; con los libros ríen, sueñan y viajan a otros mundos".

Visto así, ¿quién no quiere que sus hijos se aficionen a la lectura? Eso sí, conseguirlo no siempre es fácil, pues si algo tienen los más pequeños de casa, es que no pueden estar quietos... a no ser que les sorprendamos con un libro único en el que sean los protagonistas. Gracias a ecommerces como My Magic Story, este Día del Libro, podemos ayudarles a aficionarse a este buen hábito a través de cuentos personalizados que ayudarán a la inmersión en la historia y, también, a aumentar las ganas de leerlos una y otra vez. Además, existe una amplia variedad de propuestas (hasta 18) para que dar con la que mejor encaja con nuestro hijo sea fácil. ¿Quieres descubrir las favoritas de 20deCompras?

Nuestros favoritos

- Dulces sueños, para ayudarles a dormir. La hora de ir a dormir no suele ser fácil en ninguna casa en la que hay niños. Este cuento personalizado les ayudará a conciliar el sueño gracias a que muestra técnicas de relajación con la historia de unos animalitos que enamorarán a los más pequeños. El libro ofrece 15 historias basadas en el mindfulness. Se puede personalizar el nombre del niño para que aparezca a lo largo de todo el libro.

El título 'Dulces sueños'. My Magic Story / 20deCompras

- Protege los océanos, para inculcar valores eco y para jugar. Además de un libro personalizado, este título ofrece juegos visuales, retos y actividades para los más pequeños a lo largo de ocho paisajes marinos. El cuento recorre diferentes paisajes, con su ecosistema particular para divertir a los niños y para enseñarles la importancia de preservar los océanos. Por ello, es perfecto para inculcarles valores eco.

Este título está dentro de la serie de libros personalizados para buscar y encontrar y crear conciencia de respeto al planeta. Ahora puedes conseguir los tres títulos por el precio de dos, si insertar el código PROMO 3X2 en el carrito.

El título 'Protege los océanos'. My Magic Story / 20deCompras

- La magia de mi nombre. Este formato incluye un mínimo de 38 páginas personalizadas para adentrarse en el apasionante mundo de los nombres a través de cada una de las letras que lo conforman. Este título es el más vendido del ecommerce.

El título 'La magia de mi nombre'. My Magic Story / 20deCompras

