'El libro negro de las horas', lo más escuchado en Audible y otras propuestas para aprovechar el mes de prueba gratis

Ya seas aficionado a perderte entre las páginas de un libro o prefieras darle al play para disfrutar de la serie a la que estás enganchado, en Amazon tienen un servicio para conquistarte (¡y que ahorres!). Y es que, por precios muy competitivos en cuotas mensuales o anuales, el gigante del comercio online pone a disposición del usuario una gran oferta de entretenimiento. Así, Amazon es mucho más que un marketplace en el que encontrar casi de todo porque, además, no tienes por qué comprar en sus site para poder acceder a estas prestaciones. Una de las que más popularidad ha cosechado en los últimos meses es Audible, la plataforma de audiolibros que no deja de ganar adeptos.

Este servicio ofrece más de 100.000 audiolibros y podcast para que podamos disfrutar de nuestros títulos favoritos o de aquellos que nos han recomendado mientras nos dedicamos a otras tareas. Así, se está convirtiendo en una buena opción para aprovechar mientras vamos de camino al trabajo o mientras realizamos labores domésticas. Además, en el catálogo de Audible encontramos propuestas para todos los gustos, desde los títulos de la saga de Harry Potter hasta los últimos best seller. Muchas de estas propuestas están narradas por voces conocidas como José Coronado o Michelle Jenner. Lo mejor de todo es que disfrutar de este servicio cuesta menos de lo que te imaginas: solo 9,99 euros al mes. Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis para que te enamores de su catálogo y hasta tres meses si eres miembro de Prime.

Lo más escuchado este mes en Audible

1 ‘El libro negro de las horas’ Eva García Sáenz de Urturi El exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario ‘Libro Negro de las Horas’, si no, su madre, quien descansa en el cementerio desde hace décadas, morirá.

2 ‘Por si las voces vuelven’ Ángel Martín Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera línea.

3 ‘Encuentra tu persona vitamina’ Marián Rojas Estapé Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean, pero muchos arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma. Este libro te ayudará a comprender el vínculo con la gente que te rodea a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.

4 ‘Últimos días en Berlín’ Paloma Sánchez-Garnica Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada.

5 ‘Jodidísimas’ María Dueñas Cinco almas jodidísimas se encuentran en una urbanización marbellí de lujo a medio construir, uno de tantos fraudes inmobiliarios de la costa española. Están jodidísimas, sí, pero también dispuestas a hacer lo que sea por seguir luchando. Lo que sea. Hasta lo más jodidísimo. Una comedia descacharrante sobre mujeres, libertad y un crimen surrealista en la Marbella post crisis.

