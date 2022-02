El 'streaming' musical de Amazon, en oferta: tres meses gratis para probar su catálogo de 75 millones de canciones

Escuchar música puede que sea (¡junto a comer!) el placer más compartido. No es de extrañar, todo sea dicho: pues de primera a última hora de la mañana, nuestras canciones favoritas nos acompañan para dar sentido a nuestra playlist vital. ¿O es que acaso no tienes momentos que, al recordarlos, se reproducen con música (sobre todo si son de verano)? Por todo ello y mucho más, son pocos los que no disfrutan de algunas de las plataformas que reúnen más melodías del mercado; aunque no tantos los que gozan del servicio premium que les permite sortear la publicidad no deseada.

Una prestación que tiene sentido que esté remunerada por la que, sin embargo, no siempre podemos apostar. ¡Al menos hasta estar completamente convencidos de que nos interesa en producto! Pues, si este es tu caso, desde 20deCompras tenemos la mejor de las noticias: ahora puedes probar el servicio de streaming musical premium de Amazon gratis durante tres meses. ¡Como lo lees! De forma habitual, Music Unlimited ofrece a sus nuevos usuarios es mes de prueba sin coste para que puedan enamorarse de sus prestaciones. 30 días en los que mostrar todas sus bondades para que, después, los usuarios quieran quedarse por 9,99 euros al mes. Pero, gracias a una promoción especial (¡activa hasta finales de marzo!), este periodo gratuito se alarga a 90 días. ¿Quieres saber por qué deberías probarlo?

Todo lo que Music Unlimited puede ofrecerte

Acceso ilimitado a más de 75 millones de canciones en HD . Esto incluye los últimos lanzamientos, los artistas más recientes y, también, todos los álbumes icónicos. En su catálogo, además, podemos disfrutar de podcast.

. Esto incluye los últimos lanzamientos, los artistas más recientes y, también, todos los álbumes icónicos. En su catálogo, además, podemos disfrutar de podcast. Sin interrupciones . Olvídate de estar escuchando tu ‘playlist’ favorita y ser interrumpido por los anuncios. Music Unlimited te permite disfrutar del ‘streaming’ sin anuncios y con alta calidad de sonido.

. Olvídate de estar escuchando tu ‘playlist’ favorita y ser interrumpido por los anuncios. Music Unlimited te permite disfrutar del ‘streaming’ sin anuncios y con alta calidad de sonido. Reproducción con saltos ilimitados . Este servicio te permite cambiar de canción, 'playlist' o artista en cualquier momento, sin tener en cuenta un número de cambios concretos.

. Este servicio te permite cambiar de canción, 'playlist' o artista en cualquier momento, sin tener en cuenta un número de cambios concretos. Modo sin conexión. Aunque no tengas acceso a internet o wifi, puedes seguir disfrutando de tu música favorita gracias al modo 'offline' de este servicio.

Aunque no tengas acceso a internet o wifi, puedes seguir disfrutando de tu música favorita gracias al modo 'offline' de este servicio. Control con Alexa. Al ser un servicio de Amazon, podemos sincronizarlo con nuestros dispositivos inteligentes donde tengamos a Alexa, para contar con funcionalidades a través de la voz.

Al ser un servicio de Amazon, podemos sincronizarlo con nuestros dispositivos inteligentes donde tengamos a Alexa, para contar con funcionalidades a través de la voz. Plan familiar. Este servicio dispone de una tarifa familiar en la que, por 14,99 euros al mes, se ofrece acceso hasta para seis usuarios. También está incluido en la promoción de tres meses de prueba gratis.

