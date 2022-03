Kindle de rebajas: cómo conseguir los libros de los que todos hablan para 'ebook' a partir de 2 euros

Ya sea por espacio o porque no podemos estar adquiriendo un nuevo ejemplar cada semana, los libros electrónicos han ganado terreno a los de papel. Y eso que, para muchos, no hay nada que pueda igualar el olor de las páginas de una obra o la sensación de paz que ofrece una librería llena de tomos. Pero tenemos que ser prácticos: con un ebook, podemos llevar siempre encima un catálogo de títulos para leer en cualquier momento. Además, hay servicios como Kindle Unlimited, el servicio de libros electrónicos de Amazon, que no requieren de un dispositivo específico para poder acceder a los libros. Si tienes una tablet o, incluso, en el móvil, basta con descargarte la aplicación de la plataforma para poder acceder.

Este servicio, que cuesta 9,99 euros al mes, nos permite elegir entre un catálogo de más de un millón de títulos, ofreciendo la posibilidad de lectura ilimitada en cada uno de ellos, así como el poder disfrutarlos en cualquier dispositivo. También da acceso a una selección de revistas y cuenta con prestaciones como búsqueda en diccionarios y marcadores. Además, tienes 30 días de prueba gratuitos.

Claro que no tienes por qué querer tener acceso a los servicios de Kindle Unlimited, para disfrutar de los títulos electrónicos que están a la venta en Amazon. Aunque estos funcionan con la misma dinámica, a través de una aplicación en la que puedes devorar sus páginas, puedes escoger aquellos que prefieres leer y pagar solo por esos títulos. Y ya te aseguramos que es vas a querer hacerlo cuando descubras que Kindle está de oferta en Amazon: el gigante del comercio online ha rebajado un gran catálogo de títulos para que elijas cuáles serán tus próximas lecturas y disfrutes de ellas a mejor precio.

Y el ‘Top 3’ de Kindle es...

- La hermana ausente, de Kendra Elliot. Con un 57% de descuento (y por solo 4,30 euros), los amantes de la novela policiaca pueden conseguir el título que está arrasando entre los usuarios de Kindle. ¿La trama? Crímenes familias sin resolver que, vuelven al presente de su protagonista tras una serie de asesinatos en circunstancias muy parecidas.

- Algo contigo, de Patricia A. Miller. Si eres de los que nunca dicen no a una novela tan seductora como trepidante, este remake de la primera novela de la autora está hecho para ti. Te ponemos al corriente: después de una vida llena de obstáculos, la protagonista de esta historia decide cambiar de trabajo y de jefe, lo que le llevará a un entro inesperado y pasional. ¿Lo mejor? Ahora está al 81% y te lo llevas por 3,40 euros.

- Un amor arrollador, de Layla Hagen. Por solo dos euros puedes descubrir la historia de Sebastian, quien no cree en el amor, hasta que aparece Ava. Es preciosa, divertida y tan terca como él; no solo está obsesionado con sus deliciosas curvas, sino que además está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de verla sonreír.

