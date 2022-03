Por qué deberías leer siempre antes de dormir para conciliar bien el sueño: así te puede ayudar el Kindle de Amazon

Los tiempos cambian y también lo hacen nuestros hábitos. A lo largo de la historia de la humanidad, todas las culturas han venerado los sueños: desde Morfeo de la antigua Grecia, el mítico 'Sandman' de los anglosajones o el dios Tot del antiguo Egipto. Sin embargo, en la actualidad dormimos muy poco y nos cuesta conciliar el sueño. La razón es que hemos sustituido los momentos de relax y tranquilidad previos a la hora de acostarse por horas de pantallas para ver los capítulos de nuestras series favoritas o repasar las novedades de las redes sociales.

Los expertos de la Cátedra de Sueño de la Universidad de Granada recomiendan que evitemos los monitores, al menos, durante la última hora antes de acostarnos. La luz azul que emiten la televisión, las tabletas y los móviles bloquea la segregación de melatonina y desajusta el reloj circadiano de nuestro organismo. Por eso, si buscamos un sueño reparador, el mejor aliado de nuestras rutinas de noche es la lectura. “Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo” aseguraba el poeta británico Joseph Addison. Es una actividad que mantiene el cerebro activo, estimula la curiosidad y, también, induce a la relajación.

Ya sea novela, ensayo o poesía, leer un libro antes de dormir hará que nuestra mente entienda que es hora de descansar. Podemos elegir ejemplares en papel, pero, al contrario de lo que parece, la tinta electrónica no emite luz azul por lo que usar un dispositivo como el Kindle, el libro electrónico de Amazon, es muy apropiado para estos momentos. Incluye una iluminación adecuada y además es ligero para no tener que sujetarlo en posturas que nos generen dolor. Este modelo es uno de los más vendidos.

El dispositivo más económico de Amazon es el más vendido. Amazon

Cómo debemos leer en la cama

Si nos gusta leer en la cama, debemos tener en cuenta varios consejos que mejorarán nuestra experiencia y evitarán dolencias por las malas posturas.

Mejor sentados o boca arriba . Es importante evitar malas posiciones de el cuello y que no se carguen los hombros o las cervicales. Es buena idea sentarnos apoyados en el cabecero y colocar una almohada bajo las rodillas para que la espalda esté totalmente apoyada y las piernas se relajen.

. Es importante evitar malas posiciones de el cuello y que no se carguen los hombros o las cervicales. Es buena idea sentarnos apoyados en el cabecero y colocar una almohada bajo las rodillas para que la espalda esté totalmente apoyada y las piernas se relajen. A la distancia adecuada. Los expertos recomiendan mantener el libro a unos 35-40 centímetros de los ojos para evitar problemas de visión.

Los expertos recomiendan mantener el libro a unos 35-40 centímetros de los ojos para evitar problemas de visión. La importancia de la iluminación. Debe tener una intensidad adecuada, ni demasiado brillante ni demasiado suave. Lo más importante es evitar la luz azul y elegir aquella que imite la calidez de las velas.

Debe tener una intensidad adecuada, ni demasiado brillante ni demasiado suave. Lo más importante es evitar la luz azul y elegir aquella que imite la calidez de las velas. Cuidado con lo que leemos. Si queremos dormir nuestras buenas ocho horas, lo mejor es que elijamos libros que no nos mantengan en vela, ni sean demasiado adictivos o estimulantes porque conseguirían el efecto contrario.

Una muy buena opción para empaparnos de nuestros autores favoritos a cualquier hora del día, o cuando realizamos otras actividades rutinarias, es el servicio Audible de Amazon que cuenta con más de 100.000 audiolibros que incluyen los más vendidos y los últimos estrenos como el Premio Planeta, La Bestia de Carmen Mola o La cuenta atrás para el verano de La Vecina Rubia. Puedes disfrutar de este servicio por solo 9,99 euros al mes. Y Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis y hasta tres meses si eres Prime.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.