¿Todavía no tienes Audible? Sus 30 días de prueba gratuitos y otros motivos para pasarte a los audiolibros

Ya sea porque nos relaja, porque nos ayuda a conciliar el sueño o porque nos apasiona imaginarnos historias, leer es una de las aficiones favoritas de muchos. Aunque estamos seguros de que la mayoría reconocerá que no se pierde entre las páginas de un libro tanto como le gustaría. Ya sea por el ajetreo de la rutina o por nuestra agenda copada de planes, sacar tiempo para continuar con la lectura es casi una misión imposible. Pero, ¿sabías que hay una manera de disfrutar de este hobby y dedicarte a la vez a todos tus quehaceres? Es a través de los audiolibros, un servicio en el que puedes escuchar el relato del título que elijas.

Esta forma de lectura ha enamorado a muchos usuarios y, en concreto, la plataforma de audiolibros de Amazon, Audible, se ha posicionado como una de las favoritas. ¿Por qué? Pues porque ofrece un catálogo de más de 90.000 títulos (¡incluso los de las sagas más populares!) para que todo lector encuentre aquel género, autores o sagas que más le interesan. Lo mejor de todo es que acceder a estas propuestas te costará menos de 10 euros al mes. Pero, para que puedas comprobar todo lo que te ofrece y enamorarte de sus servicios, Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis. ¿Te animas a disfrutar de Audible?

Además de poder acceder a los best sellers que hay que leer al menos una vez en la vida, desde La sombra del viento, La sospecha de Sofía o Las hijas del capitán hasta la saga completa de Harry Potter, Audible acerca contenidos exclusivos a sus suscriptores. Ya sea a través de títulos que solo podrás encontrar en la plataforma o de narradores muy famosos que harán aún más interesante la lectura. ¿No te encantaría irte a dormir escuchando la voz de José Coronado, Michelle Jenner o Kim Gutiérrez? Con el streaming de Amazon, ¡es posible!

Además, en este servicio podemos encontrar casi 7.000 títulos en aprendizaje de alemán, francés, inglés, italiano y español; hay casi 10.000 propuestas para los niños con títulos tan populares como los de la saga de El diario de Greg, El Principito o Gerónimo Stilton; y numerosos podcast originales y, también, otros para mantenerse informados.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.