"Los audiolibros no son para mí": compruébalo durante un mes (¡gratis!) con este truco infalible de Amazon

Últimamente no dejas de escuchar hablar de ellos. Los audiolibros ya han enganchado a muchos usuarios que han descubierto una nueva forma de “leer” sin necesidad de tener un tomo delante y pudiendo dedicarse mientras a otras tareas. Algo que, sin duda, es más que provechoso con la rutina tan ajetreada que llevamos la mayoría. Sin embargo, sigues siendo fiel al papel y en tu biblioteca particular no dejas de acumular nuevas obras. Y, si cuando el ebook comenzó a ganar popularidad ya dijiste eso de "esto no es para mí", con los audiolibros pareces llevar el mismo camino.

Claro que, en 20deCompras sabemos cómo convencerte para que, al menos, te des una oportunidad para enamorarte de los audiolibros como ya lo han hecho miles de personas. Amazon, entre los diferentes servicios que ofrece a los usuarios ha incluido Audible, una plataforma que reúne más de 90.000 títulos para escuchar. ¿No te parece que seguro encuentras un sinfín de títulos que encajan contigo? Lo mejor de todo es que puedes probarlo durante 30 días gratis y, si te engancha, solo tendrás que pagar, pasado este periodo, 9,99 euros al mes por acceder a una gran biblioteca. ¿Qué más se puede pedir?

Lo mejor de Audible

Puede que, tras conocer que la plataforma cuenta con un mes de prueba gratis, creas que no hay nada mejor que te pueda ofrecer, pero, la verdad, ¡es que sí! En 20deCompras, muy fans de este servicio de Amazon, conocemos al dedillo algunos de sus puntos fuertes, ¿quieres descubrirlos?

Todos los ‘best sellers’. Entre los más de 90.000 títulos disponibles en Audible, puedes encontrar las novelas que cada año conquistan los corazones más lectores o aquellas que, desde que lo lograron, no han dejado de estar en las estanterías de los libros más vendidos. ¿A alguien más le apetece volver a leer Harry Potter?

Si no sabes cómo conseguir que José Coronado, Quim Gutiérrez o Michelle Jenner te lean tu libro favorito, Amazon te lo pone fácil: entre su cantera de narradores cuenta con voces muy conocidas que seguro que te encanta descubrir... ¡y reconocer! Ideas, por favor. No siempre es fácil descubrir qué nos apetece leer en cada momento, por eso conocer las opiniones de otros usuarios puede ser de gran ayuda. En Audible cuentan con un ranquin de los más vendidos que puede venirnos de maravilla en estas ocasiones, ¿qué opinas?

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

