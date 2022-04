Guardas en tu casa más libros que en la antigua biblioteca de Alejandría: ¡trucos para ponerla en orden!

Se estima que la antigua biblioteca de Alejandría poseía alrededor de 490.000 libros, una cifra que sobre el siglo V a.C aumentó hasta los 700.000, según Aulo Gelio, abogado y escritor romano. Imaginaos por un momento la de polvo que acumularía esa biblioteca y el orden que debía de estipularse para poder encontrar algo en ella. Está claro que no se puede comparar a las estanterías de tu casa, pero, a lo largo de la vida acumulamos muchos libros que se desordenan con el paso de los años y acaban cogiendo polvo en nuestros salones y habitaciones sin un orden claro. Por tanto, si no quieres tener a pequeña escala, en tu casa, un caos alejandrino, no pierdas de vista estos trucos para ordenar las estanterías de tu hogar.

Lo primero que debemos hacer, aunque cueste y nadie quiera admitirlo, es vaciar nuestras bibliotecas y estanterías para limpiar bien los libros y empezar de cero, con cierto orden. Cuando tengas todos los ejemplares y adornos en el suelo de tu casa, puedes ordenarlos por temáticas, antigüedad o alfabéticamente, para volver a colocarlos con cierto orden. Y, además del orden, es muy importante colocarlos de manera práctica y evitando huecos. Imagina un Tetris en tu cabeza y no dejes espacios donde se acumule polvo. Coloca de manera que puedas aprovechar el máximo espacio posible.

No obstante, las estanterías clásicas que ocupan mucho espacio y se llenan enseguida puede que sean contraproducentes, por eso, barajar otras opciones es una buena idea. Por ejemplo, ahora se han puesto de moda un tipo de estanterías en forma de árbol para colocar los libros en los laterales, que son más utilizables y prácticas.

Adapta la estantería a cada estancia

Y si en tu casa solo te queda espacio en una esquina y necesitas llenarla de libros, lo mejor es una estantería giratoria, que te ocupe el mínimo lugar, pero muestre la capacidad que tenía escondida a medida que la vas girando.

¡No te olvides de ella!

El último consejo que podemos darte desde 20deCompras es que no te olvides de su mantenimiento. Por muy bien ordenada que esté tu librería cogerá polvo, por lo que tendrás que mantenerla limpia (aunque repartas el mantenimiento en alturas y semanas). Y para que el polvo no se acumule, procura limpiarlo una vez a la semana o, al menos, cada 15 días. No pongas excusas para ello, porque es muy fácil con un plumero, como este con casi 2.000 valoraciones en Amazon.

