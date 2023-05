No hay estancia de nuestro hogar en la que el orden no resulte fundamental ni en la que no contemos con productos específicamente diseñados para ello, como la caja decorativa que esconde los cables para evitar el ruido visual. Claro que guardamos los mejores trucos para ordenar el armario o la cocina. Todo con el objetivo de aprovechar el espacio disponible e, incluso, conseguir que este se maximice sin llevar a cabo ninguna obra.

Así, tiramos de cajas, bolsas y organizadores para mantener todo bajo control, pero, si no recordamos lo que almacenamos en su interior, de poco sirve este orden. Las etiquetadoras de Dymo son una de las soluciones más populares para esta cuestión, ya que permiten crear etiquetas personalizadas para marcar botes, libros, cajas de herramientas, material de papelería y otros artículos.

Además, las versiones más sencillas no superan los 15 euros, como es el caso del modelo Junior, cómodo y fácil de usar por toda la familia. Esa opción, a la venta en Amazon, estampa la letra de forma sencilla, girando la ruleta y apretando el botón. Eso sí, necesita contar con recambios de cinta para poder reponerla cuando se agote.

Este modelo económico mantiene la fórmula de las versiones más tradicionales, en la que la ruleta es manual y en la que es necesario que el propio usuario estampe letra por letra de cada palabra. Sin embargo, por su precio, cumple con el cometido que buscamos en ella: ayudarnos a etiquetar nuestras pertenencias para mantener todo en orden y sabiendo en todo momento qué hemos guardado en cada lugar. El mecanismo de este modelo permite ver lo que se está imprimiendo en la etiqueta mientras se termina de escribir.

Aunque no ha recibido todavía muchas valoraciones en el marketplace (casi alcanza las 600), el 75% de los usuarios le han otorgado 4 o 5 estrellas de valoración. Quienes ya lo han probado destacan su buena relación calidad precio y la facilidad para usarlo, aunque advierten que requiere de un poco de fuerza para que la letra quede bien estampada.

Etiquetadora digital

La evolución de esta etiquetadora clásica es el modelo digital, una opción que se vincula mediante bluetooth con el teléfono móvil para poder crear ahí las etiquetas (con muchos detalles incluidos) y, una vez la tengamos lista, la podamos imprimir en este dispositivo. El modelo de Makeid funciona como una impresora portátil gracias a su tamaño compacto y a su ligereza, aunque, como en el caso del modelo tradicional, también requiere cinta de recambio.

