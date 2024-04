Así puedes ganar espacio extra en el armario sin hacer agujeros con esta económica barra

No hace falta mentir, cada vez tenemos más ropa en el armario o simplemente nuestra organización no es del todo buena. Por mucho que queramos doblar bien nuestra ropa, los huecos de almacenamiento parecen quedarse pequeños. Hacer obras nunca es la primera opción, pero tampoco te vas a cambiar de casa. Así pues, lo último que queda es agarrarte a los trucos y soluciones efectivas que, además, te salgan económica. En 20decompras hemos encontrado algo que te puede ayudar y es que desde los métodos de Marie Kondo, este accesorio se hará primordial para mantener el orden en tu armario.

Desde que descubrimos estos métodos de almacenaje, nuestro cajón de ropa interior ya no es un caos (ni nos ha desaparecido ningún calcetín) y todos los pares de zapatos están a la vista y perfectamente guardados bajo la cama. Aun así, seguimos teniendo la necesidad de multiplicar el espacio del que disponemos, por lo que no dejamos de pensar en nuevas fórmulas que nos ayuden con esta tarea. Y la última la hemos encontrado en Amazon. Se trata de una barra extra para el armario que no requiere de agujeros ni obras para su colocación. ¡Y cuesta menos de 16 euros!

La idea es formar una segunda altura en el armario para aumentar el almacenamiento. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Barra extra armario Descripción: Barra extra para cualquier armario, organizador Marca: Rayen Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.79 Imagen:

Por menos de 16 euros, esta solución de fácil instalación puede duplicar el espacio dedicado a las perchas de nuestro armario: con un doble gancho y una barra que se cuelga de la que incluye nuestro mueble, multiplicamos la altura para aprovechar ese hueco al que rara vez le damos uso, más allá de los zapatos o de alguna caja. Así, con unas dimensiones de 75x85 centímetros, estas barras cuentan con la aprobación de aquellos usuarios que le han dado una oportunidad, acumulando más de 360 opiniones y rozando las cinco estrellas doradas, máxima puntuación alcanzable en el catálogo del gigante de las compras online. Con estas características y por este precio, ¿comprobamos si es la solución que estábamos buscando para ampliar el espacio de nuestro hogar?

