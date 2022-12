Ni desparejados ni perdidos: el truco definitivo para tener el cajón de los calcetines ordenado solo cuesta 15 euros

En el hogar, el orden es fundamental si queremos evitar la sensación de caos y el agobio que, para la mayoría, conlleva la desorganización. Agradecemos una estancia en aparente disposición, incluso en aquellos cajones y armarios cuyo interior no se ve a simple vista. Para ello, nos servimos de útiles para sartenes o platos y hasta de artículos para mantener la nevera en bajo control y evitar así el desperdicio de alimentos y la consiguiente pérdida.

Pero el armario es una de las zonas en las que somos más conscientes de la necesidad de orden, puesto que la falta de espacio que solemos achacarle se soluciona, muchas veces, con una organización efectiva. La ropa que no usemos durante la temporada, mejor en unas bolsas al vacío, los zapatos, en un organizador para tenerlos a mano, y los bolsos siempre a la vista.

Los cajones son otros de los puntos más conflictivos, sobre todo en el que guardamos los calcetines ya que, de no hacerlo en orden, nunca los encontraremos emparejados. Y no, no habrá sido culpa de la lavadora. En 20deCompras hemos encontrado una solución para evitar el caos con estas prendas: se trata de un organizador en forma de panal que nos permite incluir en cada hueco un par, sin que se mezclen ni desorden en ningún momento. ¿Lo mejor? Está solución definitiva solo cuesta 15 euros.

Este organizador evita que los calcetines se desordenen en el cajón. Amazon

Este modelo, que una vez montado tiene unas dimensiones de 35x34 centímetros, se coloca en los cajones para ordenar la ropa interior, aunque también puede servirnos para organizar los armarios del baño u otros artículos como pendientes o joyas. Las piezas para crear este panal organizativo se ensamblan con facilidad y son resistentes. Además, al estar elaboradas con plástico no ensucian los elementos que se coloquen en su interior. Aunque este producto todavía no tiene muchas valoraciones, los que ya lo han probado destacan su utilidad y le han otorgado cuatro estrellas doradas sobre cinco.

